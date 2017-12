Tallinnaan saattaa tulla EU:n huipputekninen vierailukeskus – hinta lähes 3 miljoonaa euroa

A warm thank you to @EU2017EE, our Trio partner, for the great work & the valuable expertise shared with our teams. Happy holidays!



Täname head triopartnerit Eestit soojalt suurepärase töö ning meiega oma väärtusliku eesistumiskogemuse jagamise eest. Palju edu ja ilusaid pühi! pic.twitter.com/2Y9NlWUEBg