Kylmä sää uhkasi hyväksikäytöltä pelastettuja norsuvauvoja – vapaaehtoiset kutoivat mahtavia peittoja

Talvi on ollut Kaakkois-Aasiassa poikkeuksellisen kylmä. Sää on koetellut erityisesti nuoria norsuja, joita hoidetaan hyväksikäytöltä pelastettujen norsujen hoitolassa Pohjois-Thaimaassa.

Save Elephant -säätiöllä on Thaimaassa, Myanmarissa ja Kambodzhassa kaikkiaan 28 leiriä, joihin tuodaan pahoinpideltyjä tai muuten avun tarpeessa olevia norsuja.

Säätiö ottaa hoiviinsa erityisesti orvoiksi jääneitä norsunpoikasia, joita hoidetaan Winga Baw'n leirissä.

Säätiön perustaja Sangdeaun Lek Chailert kertoo The New York Times -lehdelle (siirryt toiseen palveluun), että lämpötila on leirillä laskenut jopa kahdeksaan celsiusasteeseen, mikä on kyseiselle seudulle poikkeuksellista.

Winga Baw'ssa on seitsemän norsuvauvaa, joiden emot ovat kuolleet tai kadonneet. Pienet norsut kärsivät kovasti kylmyydestä. Hoitajat yrittivät pitää niitä lämpiminä peittämällä niitä olkiin.

Tehokkaampi apu tuli vapaaehtoisjärjestöltä, joka ryhtyi kutomaan ja virkkaamaan norsuille sopivia peittoja.

Peitot päällä aina, paitsi pesuaikaan

Winga Baw'n norsupienokaiset ovat mieltyneet peittoihinsa, jotka on kiedottu niiden selkään.

Norsut haluavat ottaa mutakylpyjä ja uida. Tuolloin peitot otetaan pois, mutta illalla eläimet kiedotaan niihin uudelleen, jotta yön kylmyys ei liikaa rasittaisi niitä.

Blankets for Baby Rhinos -vapaaehtoisryhmä on laatinut sopivat mitat erikokoisten norsujen peitoille. Vastasyntyneille riittää 120 x 120 sentin peitto, kun taas yli neljä kuukautta vanhojen norsupienokaisten peitteet ovat kooltaan 120 x 160 senttiä.

Norsuja pahoinpidellään ja ammutaan turistibisnestä varten

Save Elephant -säätiön tärkein tehtävä on pelastaa aasiannorsut sukupuutolta. Laji on erittäin uhanalainen.

Aasiannorsun elinala on kutistunut kymmenesosaan alkuperäisestä ja luonnossa elävät kannat ovat pirstoutuneet pieniin osiin.

Norsuja metsästetään niiden syöksyhampaiden vuoksi. Nykyään ostajia on myös norsunnahasta valmistetuille tuotteille.

Hyvää tarkoittavat turistit saattavat aiheuttaa norsuille valtavasti kärsimystä. Kaakkois-Aasiassa norsuja käytetään paljon matkailijoiden viihdyttämiseen. Norsuille opetetaan erilaisia temppuja ja ne koulutetaan turistien kantojuhdiksi.

Norsujen kouluttaminen voi olla erittäin julmaa ja väkivaltaista. Säätiön pelastamat "viihdyttäjänorsut" ovat usein pahasti vammautuneita, sokeita tai muuten sairaita.

Vasta synnyttäneet norsuemot voidaan viedä jatkamaan turistien viihdyttämistä, jolloin poikaset jäävät orvoiksi.

Säätiön työntekijät vetoavatkin matkailijoihin, että nämä eivät hyväksyisi norsujen kouluttajilta väkivaltaisia toimintatapoja.

– Ei enää ratsastusta, ei enää esityksiä, kiteyttää Sangdeaun Lek Chailert.

Katso video (siirryt toiseen palveluun) peitoilla suojatuista norsunpoikasista Save Elephant Foundationin sivuilta.