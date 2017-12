Tembin-taifuuni heikkeni ja ohitti Vietnamin

Filippiineillä laajaa tuhoa aiheuttanut Tembin-taifuuni on laantunut lähestyessään Vietnamia. Uutistoimisto AP:n mukaan myrskyn reitti on muuttunut sen verran, ettei se rantaudu Vietnamiin lainkaan.

Myrsky jatkaa matkaa kohti Thaimaata, mutta ennusteen mukaan se heikkenee entisestään.

Noin miljoonaa ihmistä myrskyn ennakoidulla reitillä Etelä-Vietnamissa kehotettiin aiemmin varautumaan evakuointeihin. Vietnamin viranomaiset ovat lisäksi varoittaneet noin 62 000 kalastusalusta lähtemästä merelle. Myös öljynporauslauttojen evakuointeihin on varauduttu.

Suomen Vietnamin-suurlähetystö kehottaa Facebookissa ihmisiä seuraamaan paikallisten viranomaisten ohjeita.

75 000 menettänyt kotinsa

Tembin riehui jouluaattona Filippiineillä, missä se aiheutti noin 200 ihmisen kuoleman. Yli sata tuhatta ihmistä on edelleen evakuoituina. Kuolonuhrien määrän pelätään nousevan, sillä yli sata ihmistä on tiettävästi kateissa. Lisäksi ainakin 75 000 ihmistä on menettänyt kotinsa.

Etelä-Vietnamiin tulee harvoin voimakkaita myrskyjä, eikä seudun rakennuskantaa ole suunniteltu kestämään kovia tuulia. Rakennukset on tehty suurelta osin puupaneeleista ja pellistä.

Etelä-Vietnamin yli 60 000 kalastusalusta on määrätty pysymään satamissa.

Lähteet: AP, AFP, STT