Liberia äänestää Nobel-presidentille seuraajan: Varapresidentti vai futistähti?

Entisellä jalkapalloilijalla George Weahilla on kova kannatus Liberian nuoren väestön keskuudessa, mutta äänestyksestä ennustetaan tiukkaa. Vastassa on varapresidentti 12 vuoden kokemuksella.

Länsiafrikkalaisessa Liberiassa äänestetään tiistaina maalle uusi presidentti. Vaalien toisella kierroksella äänestetään seuraaja Nobel-voittaja Ellen Johnson Sirleafille. 79-vuotias presidentti väistyy maan johdosta 12 vuoden jälkeen.

Vastakkain ovat entinen huippujalkapalloilija, senaattori George Weah ja nykyinen varapresidentti Joseph Boakai. Äänestys on arvioitu ennakkoon niin tiukaksi, ettei kisassa ole varsinaista ennakkosuosikkia.

Varapresidentin valitus lykkäsi toista kierrosta

Toinen kierros on viivästynyt useilla viikoilla, koska Boakain puolue valitti oikeuteen Liberian vaalikomission toiminnasta. Puolueen mukaan toisen kierroksen päivämäärä asetettiin etuajassa. Ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä sai Weah, 38,4 prosenttia. Boakain osuus oli 28,8 prosenttia.

Vaalien ajankohta on joka tapauksessa herättänyt huolta äänestysaktiivisuudesta. Enemmistö liberialaisista on kristittyjä, ja maassa juhlitaan joulua huolellisesti.

Nyt valta vaihtuu demokraattisesti valitulta hallinnolta toiselle ensimmäistä kertaa yli 70 vuoteen. Äänestys alkaa tiistaina aamupäivällä Suomen aikaa, ja äänestyspaikat sulkeutuvat illalla. Vaalikomissiolla on kaksi viikkoa aikaa tulosten julkistamiseen.

Jatkuvuutta vai nuorennus?

Vuonna 2005 presidentiksi valittu Ellen Johnson Sirleaf oli Afrikan ensimmäinen naispuolinen valtiojohtaja. Hän sai vuonna 2011 kolmelle naiselle jaetun Nobelin rauhanpalkinnon, joka myönnettiin naisten oikeuksien edistämisestä.

Myös vuoden 2005 vaaleissa ehdokkaana oli George Weah, joka lähti lähes suoraan jalkapallokentiltä presidenttiehdokkaaksi, kun Liberian toinen sisällissota päättyi vuonna 2003.

51-vuotiaalla Weahilla on vankka kannatus etenkin nuorempien liberialaisten keskuudessa: Hän on ollut maan tunnetuimpia kasvoja jo kolmisenkymmentä vuotta ja pelasi eurooppalaisissa jalkapalloseuroissa 1990-luvulla. Noin 60 prosenttia liberialaisista on alle 30-vuotiaita.

12 vuotta varapresidenttinä toiminut Joseph Boakai on perinteisempi politiikko. 73-vuotias Boakai edustaa monille jatkuvuutta, mutta nykyhallintoa on myös moitittu kyvyttömyydestä vähentää köyhyyttä ja korruptiota.

Vaalivoittajaa odottavat joka tapauksessa talouspulmat: Liberian päävientituotteiden kumin ja rautamalmin hinnat ovat olleet laskussa, ja maan valuutan arvo on heikentynyt nopeasti. Molempia ehdokkaita on arvosteltu selkeän vaaliohjelman puutteesta.

