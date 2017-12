Protestit yltyvät Perussa – presidentti puolustelee Fujimorin armahdusta

Perun pääkaupungissa Limassa protestit maan entisen presidentin armahtamista vastaan laajenivat maanantaina. Liman kaduilla mieltään osoittaneiden määrä laskettiin jo tuhansissa.

Perun presidentti Pedro Pablo Kuczynski ilmoitti jouluaattona armahtavansa seitsemän vankia. Heidän joukossaan oli maan entinen presidentti Alberto Fujimori, joka on istunut 25 vuoden vankeustuomiota ihmisoikeusrikkomuksista ja korruptiosta.

Kuczynski puolusti päätöstään televisiossa maanantai-iltana paikallista aikaa ja kehotti perulaisia kääntämään sivua.

– Olen vakuuttunut siitä, että demokraattisesti ajattelevien ei pitäisi antaa Alberto Fujimorin kuolla sairaalassa, koska oikeus on eri asia kuin kosto. On kysymys Perun entisen presidentin terveydestä. Hän teki vakavia virheitä, sai tuomion ja on istunut siitä jo 12 vuotta, Kuczynski sanoi.

Armahdus terveyssyistä

Mielenosoittajat vaativat kuitenkin Kuczynskin eroa. Kuczynski oli luvannut vaalikampanjassaan, ettei armahda Fujimoria. Kuczynskin mukaan Fujimori armahdettiin terveydellisistä syistä.

79-vuotiaan Fujimorin on aiemmin kerrottu kärsivän parantumattomasta sairaudesta. Lauantaina hänet siirrettiin vankilasta sairaalaan alhaisen verenpaineen ja rytmihäiriöiden takia

Maanantaina joukko mielenosoittajia pyrki sairaalaan, jossa Fujimoria hoidetaan. Poliisi pysäytti joukon etenemisen mellakka-aidoilla ja kyynelkaasulla.

Presidenttiä uhkasi virkasyyte

Fujimorin armahdusta edelsi viime viikolla parlamentin äänestys Kuczynskin mahdollisesta virkasyytteestä. Hänen on väitetty sotkeutuneen rakennusyhtiöön liittyvään korruptioskandaaliin.

Kuczynski välttyi syytteeltä, kun ex-presidentin pojan Kenji Fujimorin vetämä ryhmä äänesti syytettä vastaan. Fujimorin sisarusten puolueella on enemmistö parlamentissa. Alberto Fujimorin tytär Keiko Fujimori johtaa puoluetta ja hävisi Kuczynskille täpärästi presidentinvaaleissa.

Presidentti Kuczynskin puolueella on vain 18 paikkaa Perun 130-paikkaisessa parlamentissa. Kolme edustajaa on jo sanonut eroavansa puolueesta.

Lähteet: Reuters, AFP