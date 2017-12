Joulun paluumatkalle kannattaa lähteä tapaninpäivänä mahdollisimman aikaisin – Pohjanmaalle luvassa 10 cm lunta

Joulun paluuliikenne on vilkkaimmillaan tapaninpäivänä. Tiistai-iltapäivänä sateissa on ollut taukoa, mutta uusi saderintama lähestyy Suomea lounaasta.

Ylen meteorologi Toni Hellinen sanoo, että paluumatkaajan kannattaa lähteä liikenteeseen mahdollisimman pian.

– Mitä myöhemmäksi lähtö menee, sitä varmemmin on huono ajokeli. Saderintama liikkuu koilliseen ja pahin pyry on maan keskiosassa ensi yönä.

Sade alkaa tiistai-iltapäivänä lounaasta. Lounaassa sade tulee vetisenä lumena. Ensi yön aikana idässä sataa 5–10 cm uutta lunta ja Pohjanmaan maakunnissa lunta tulee noin 10 cm.

Tienpinnat ovat tiistaina pakkasella lähes koko maassa, lukuun ottamatta Turku–Helsinki-akselin etelänpuoleista aluetta, jossa tienpinnat ovat juuri ja juuri plussan puolella.

Tällä hetkellä lunta on lähes koko maassa, lukuun ottamatta etelä- ja lounaisrannikkoa. Eniten lunta on Ilomantsissa ja Kittilässä, joissa on yli 70 cm lunta. Lunta on paikoin reippaasti yli keskiarvojen.

– Itä-Suomessa ja osassa Lappia on jopa 30 cm enemmän lunta kuin keskimääräisesti tähän aikaan, sanoo Hellinen.

