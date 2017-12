Herätys: Kanada löi Nuoret Leijonat – Suomi haluaa selvityksen tuomaritoiminnasta, Kolumbian murhaluvut alimmillaan vuosikymmeniin, ajokeli paikoin erittäin huono

Kanada löi Nuoret Leijonat – Suomi haluaa selvityksen kyseenalaisesta tuomaritoiminnasta

Suomen alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkueen taival Buffalon MM-kisoissa alkoi 2-4-tappiolla Kanadalle. Suomi joutui ottelussa tappiolle viiden minuutin pelin jälkeen, kun Boris Katchouk teki maalin.

Katchouk luisteli tilanteessa Luukkosen päälle ja Suomen maali näytti hidastusten perusteella olevan pois paikoiltaan, kun kiekko ylitti maaliviivan. Nuorten Leijonien päävalmentaja Jussi Ahokas kertoi ottelun jälkeen, että asia etenee IIHF:n käsittelyyn ja asiasta halutaan selvitys.

Maalämpökaivo voi jäätyä jos sen mitoittaa väärin

Suomen Lämpöpumppuyhdistys ja Geologian tutkimuslaitos laativat parhaillaan yleisohjeistuksia maalämpökaivon mitoittamista varten. Ohjeilla halutaan karsia kirjavia käytäntöjä kaivojen mitoituksissa. Suomessa asennetaan vuosittain noin 10 000 maalämpöpumppua.

Kristian Savela / St1

Suomi päihitti pörssiyritysten naisjohtajien määrässä Ruotsin

Rakas vihollinen ja tasa-arvon mallimaa Ruotsi jäi tänä vuonna pörssiyhtiöiden naisjohtajien määrässä Suomen taakse. Suomi ampaisi edelle sekä toimitusjohtajien että johtoryhmän jäsenten osuuksissa, ja vain pörssiyhtiöiden hallituspaikoissa Ruotsi on edellä.

SSH:n toimitusjohtaja Kaisa Olkkonen ja järjestelmäarkkitehdit Petrus Lundqvist (selin) ja Janne Heinonen neuvonpidossa. Sasha Silvala / Yle

Kolumbian murhaluvut alimmillaan vuosikymmeniin

Murhien määrä on laskenut Kolumbiassa alhaisimmalle tasolleen neljään vuosikymmeneen.

Taustalla on rauhansopimus, jonka Kolumbian hallitus solmi vasemmistolaisen FARC-sissiliikkeen kanssa viime vuoden marraskuussa. Sopimus lopetti yli 50 vuotta kestäneen väkivaltaisen konfliktin, jonka seurauksena kuoli pääasiassa Kolumbian maaseudulla joka vuosi yli 20 000 ihmistä.

Kolumbian ELN-kapinallisryhmän sotilaitanassa. Christian Escobar Mora / EPA

Suomeen suunnitellaan useita jättitaloja

Suomessa on käynnissä useita tornitalohankkeita. Asiantuntija puhuukin haastattelussamme jo suoranaisesta korkean rakentamisen buumista. Hankkeita on ympäri maata, mutta suurimmat niistä – esimerkiksi yli 20-kerroksiset rakennukset – sijoittuvat käytännössä pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle. Tässä jutussa kerromme tarkemmin, minne.

Kari Ahotupa / Yle

Lumi ja räntä muuttavat ajokelin erittäin huonoksi osassa maata

Ajokeli on erittäin huono maan keskiosassa, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä, varoittaa Liikenneviraston tieliikennekeskus. Ajokeli on huono runsaan lumi- ja räntäsateen sekä sään lauhtumisen takia. Ilmatieteen laitoksen mukaan ajokeli on vaarallinen Keski-Suomessa, Pohjanmaalla, Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla.

