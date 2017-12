KSML: Entistä harvempi kone lentää pimeänä Suomenlahdella

Presidentti Niinistön mukaan lentoturvallisuus on asia, jossa Naton ja Venäjän näkemykset ovat lähentyneet.

Yhä harvempi valtiollinen ilma-alus lentää puutteellisin tiedoin Suomenlahdella, uutisoi Keskisuomalainen.

Ilmavoimien esikunnan mukaan tänä vuonna noin 25 prosenttia Suomenlahden lennoista on lennetty puutteellisilla tiedoilla. Viime vuonna puutteellisten lentojen osuus oli 42 prosenttia ja toissa vuonna 56 prosenttia. Suomenlahdella liikennöi muun muassa Venäjän ja sotilasliitto Naton koneita.

Valvotussa ilmatilassa lento on puutteellinen esimerkiksi silloin, kun lennetään transponderi eli toisiotutkavastain pimeänä. Lentokoneet käyttävät transponderia tunnistautuakseen paremmin lennonjohdon tutkajärjestelmissä.

Niinistö: Työ jatkuu

Transpondereiden tarpeellisuuteen on ottanut kantaa muun muassa presidentti Sauli Niinistö. Hän teki toissa vuonna aloitteen, että mahdollisimman moni kone lentäisi transponderit päällä.

– Itämeren alueen lentokäytäntöjen parantuminen heijastelee asian poliittisella tasolla saamaa huomiota ja aloitteen positiivista vastaanottoa, Niinistö toteaa Keskisuomalaiselle.

– Ensiarvoisen tärkeää on myös ollut, että Nato–Venäjä-neuvosto on käsitellyt asiaa myönteisessä hengessä. Juuri lentoturvallisuus on ollut asia, josta Nato ja Venäjä ovat pystyneet löytämään yhteistä näkemystä, Niinistö sanoo.

Hänen mukaansa työ transpondereiden käytön lisäämiseksi entisestään jatkuu. Venäjältä tämä todennäköisesti vaatisi muun muassa uusien laitteiden asentamista koneisiin. Muun muassa Virolaisen Postimees-lehden (siirryt toiseen palveluun) haastattelemat venäläiset sotilasasiantuntijat ovat sanoneet, ettei venäläisissä hävittäjissä ole toisiotutkavastaimia.

Lähteet: STT