CNN: "Amerikkalaisten hyväksikäytölle loppu" – Yhdysvallat neuvotteli 240 miljoonan leikkaukset YK:n budjettiin

Leikkauksia on lisätty aiemmin esillä olleesta summasta 71 miljoonaa euroa. – Emme enää anna käyttää hyväksi amerikkalaisten avokätisyyttä, sanoi Yhdysvaltain YK-lähettiläs Nikki Haley.

Yhdysvallat on neuvotellut 285 miljoonan dollarin eli noin 240 miljoonan euron leikkaukset YK:n budjettiin vuosille 2018-2019, kertoo CNN.

Vielä lokakuussa puhuttiin 200 miljoonan dollarin leikkauksista, joten kokonaisvähennys on kasvanut lähes kolmanneksella. YK:n pääsihteeri António Guterresin tiedottaja on vahvistanut, että tuleva budjetti on pienempi kuin aiemmin.

CNN:n lainaama nimetön viranomaislähde kertoo, että leikkaukset kohdistuvat paisuneeseen hallintoon ja tukitehtäviin. Palveluja järkeistetään, apua itäisen Afrikan Darfurissa sekä Haitilla supistetaan.

Toisaalta rahoitus muun muassa Libyassa, Jemenissä, Kolumbiassa, Afganistanissa ja Irakissa varmistetaan.

Kaikkiaan YK:n budjetti on noin 5,5 miljardia dollaria eli 4,6 miljardia euroa. Yhdysvaltain osuus budjetista on suurempi kuin minkään muun maan.

Budjettileikkauksesta kerrottiin jouluaaton iltana vain muutama päivä sen jälkeen, kun valtaosa YK:n jäsenmaista kannatti päätöslauselmaa, joka esitti, että Yhdysvallat peruu päätöksensä tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi.

Ennen joululomalle vetäytymistään Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kiitti YK-lähettiläs Haleytä ja totesi: "Antaa heidän äänestää meitä vastaan, ei kiinnosta. Säästämmepähän paljon rahaa."

– Voitte olla varmoja, että etsimme jatkossakin mahdollisuuksia tehostaa YK:n toimintaa samalla kun puolustamme omia etujamme, Haley totesi sunnuntaina.

Lähteet: CNN