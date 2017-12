Kiinalainen NIO haastaa Teslan: "Lataus" kolmessa minuutissa – keinoäly hoitaa musiikit ja ottaa valokuvat

Seitsenpaikkainen SUV NIO ES8 on jo tituleerattu Kiinan Teslaksi. Hinnaltaan uutuus on suunnilleen puolet Teslan hinnasta.

Vuonna 2014 perustettu ja Shanghaissa päämajaansa pitävä NextEV on esitellyt "älyauton", joka saattaa haastaa ehkä tunnetuimman sähköautomerkin, Teslan. Uutuuden nimi on NIO ES8.

Valmistajan ilmoituksen mukaan NIO kiihtyy nollasta sataan 4,4 sekunnissa. Siis nopeammin kuin esimerkiksi Teslan Model X. Sen vastaava lukema on 4,9 sekuntia.

Valmistaja ei kuitenkaan pidä vertailusta. Varapääjohtaja Zhu Jiang sanoo, että koko heidän liiketoimintamallinsa on jotain sellaista, mitä ei ole ennen nähty.

– Autoamme verrataan usein muihin merkkeihin. Auto on kuitenkin vain pieni osa toisiinsa kytkeytyvää järjestelmää. Pilvipalveluja, internetiä ja kuluttajapaveluja. NIO on siis internet-tuote ja koko järjestelmä perustuu kuluttajatyytyväisyyteen. Tuotteet saattavat näyttää samalta kuin kilpailijoillamme, mutta liiketoimintamallimme on täysin uusi, sanoo varapääjohtaja Zhu Jiang.

NIO:n valmistaja on paitsi suhteellisen nuori, myös itse asiassa internet-yhtiö, joka on kehitellyt automalliaan kiinalaiselta teknologiajätiltä Tencentiltä saamansa miljardin dollarin rahoituksen turvin. Yritys lienee ensimmäinen kiinalainen autoja massatuotantona valmistava internet-yhtiö.

Mullistava latausidea?

Ensimmäinen NIO rullasi tuotantolinjalta joulukuun puolivälissä. Siinä on kuljettajaa avustava järjestelmä, johon kuuluvat ohjelmat moottoritieajoon, ruuhka-ajoon sekä automaattinen hätäjarrujärjestelmä.

Auton NOMI:ksi nimetty keinoälyjärjestemä toimii ääniohjauksella ja se huolehtii lämpötiloista, soittaa musiikit sekä ottaa valokuvia.

Ehkä mielenkiintoisin idea kuitenkin on se, miten yhtiö on suunnitellut hoitavansa sähköautoissa ehkä tähän saakka ongelmallisimman asian: akkujen latauksen.

NIO:n valmistaja nimittäin suunnittelee rakentavansa akkujen vaihtoasemaverkoston, jonka avulla autoon vaihdetaan täysin ladattu akku kolmessa minuutissa. Markkinoilla olevissa sähköautomalleissa akkuja ei vaihdeta, vaan ne ladataan ja lataus vie tuntikausia.

Halvempi kuin Tesla

Autouutuus aikoo kilpailla Teslan kanssa myös hinnallaan. NIO maksaa noin 57 500 euroa (448 000 juania) eli suunnilleen puolet Teslan hinnasta (107 000 euroa). Autoon voi saada myös sähköautotuen, minkä jälkeen hinnaksi jää noin 47 500 euroa.

Teslan hankintaan tukea taas ei saa, sillä se ei koske tuontiautoja. Tesla ilmoittikin hiljattain rakentavansa tehtaan Kiinaan.

Muutama muu autonvalmistaja puolestaan on lyöttäytynyt yhteen kiinalaisten kanssa päästäkseen maan potentiaalisesti valtaville sähköautomarkkinoille.

Vielä ei tiedetä, missä laajuudessa NIO kykenee suunnitelmansa lopulta toteuttamaan. Ja millä aikataululla. Yhden arvion mukaan siihen voi mennä vuosia. Mitä kaikki lopulta maksaa ja kuka maksaa, lienee myös iso kysymysmerkki.

Lähteet: Reuters