Poliiseja jopa kutsuttu eläkkeeltä töihin Pohjanmaalla: "Pula ruotsia taitavista on kärjistynyt"

Parissa pohjalaiskunnassa on jouduttu tekemään tänä vuonna erityisjärjestelyitä.

Pohjanmaalla on kova pula ruotsia riittävän hyvin osaavista poliiseista.

Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella onkin jouduttu tekemään hätäratkaisuja parissa kunnassa. Esimerkiksi Pietarsaaressa palkattiin puoleksi vuodeksi kaksi eläkkeelle jäänyttä poliisia töihin, kun virkoihin ei löytynyt ruotsia tarpeeksi hyvin osaavia.

Myös Kristiinankaupungissa on jouduttu erityisjärjestelyihin. Siellä palkattiin määräaikaisiksi kaksi miestä, jotka eivät täyttäneet kielitaitovaatimuksia.

– Toiveissa on, että palkatuilla on intoa jatkaa ja he hankkivat ruotsin kielen pätevyyden, kertoo Pietarsaaren poliisiaseman esimies Hans Snellman.

Ongelma on myös se, että poliisin ura ei enää kiinnosta aiempaan tapaan. Ensimmäistä kertaa Poliisiammattikorkea on joutunut lykkäämään ruotsinkielisen kurssin aloittamista hakijapulan vuoksi. Vaadittua, noin kahtakymmentä paikkaa ei saatu täyteen. Myös Suomen Poliisijärjestöjen Liitto on tilanteesta huolissaan.

– Kaikki eivät täyttäneet pätevyysvaatimuksia kouluun pääsemiseksi. Nyt uusi hakukierros on vireillä ja se kestää 28. joulukuutta saakka. Ongelma on kärjistynyt, sanoo Snellman.

Ammattikorkea onkin joutunut houkuttelemaan lisää päteviä hakijoita värväystilaisuuksilla eri paikkakunnilla, muun muassa Pietarsaaressa, jotta tilanne saataisiin ratkaisua.

Ruotsinkielisillä poliisiasemilla poliisin on osattava molemmat kotimaiset kielet hyvin.