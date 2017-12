Vaasalaisnainen kerää rahaa pyörätuoliin joutuneen Turun puukotuksen auttajan hyväksi – "Hän sanoo itse, ettei ole mikään sankari, mutta siitä huolimatta hän on sellainen"

Vaasalainen Sonya Höstman on alkanut kerätä rahaa Turun puukotuksen uhria suojelleen Hassan Zubierin hyväksi.

Zubier sai elokuun puukotuksessa vammoja ja joutuu liikkumaan pyörätuolilla loppuelämänsä.

– Hän on nuori ja hänellä on pieni lapsi, joka tarvitsee isänsä tuloja, Höstman perustelee.

Englantilainen, Tukholmassa asuva Zubier tuli Turun torilla puukottajan ja naisuhrin väliin. Hän piti sormeaan uhrin saamalla viiltelyhaavalla.

– Hän sanoo itse, ettei ole mikään sankari, mutta siitä huolimatta hän on sellainen, Höstman sanoo.

Höstman kertoo olleensa vaikuttunut Zubierin teosta alusta lähtien. Päätöksen keräyksen aloittamisesta sai kuitenkin aikaan Ylen Zubieria käsittelevän jutun yhteydessä oleva valokuva, jossa Zubier pitelee puolivuotiasta lastaan.

Höstmanilla on itsellään neljä lastenlasta, ja hän on nykyisin eläkkeellä. Höstman on aiemminkin osallistunut hyväntekeväisyyteen mutta aloittaa nyt ensimmäistä kertaa keräyksen itse.

Keräys on vielä lähtökuopissaan, mutta sille on jo sivu Facebookissa nimellä Insamling till förmån för Hassan Zubiers familj (siirryt toiseen palveluun).

Vaasalainen on ollut yhteydessä Zubieriin Facebookin kautta.

– Hän oli todella iloinen tästä, ja pysymme yhteydessä. Tällä on vaikutusta hänen ja hänen perheensä taloudelliseen tilanteeseen, Höstman toteaa.

Alkuperäisen ruotsinkielisen jutun kirjoitti Svenska Ylen Marianne Sundholm.

