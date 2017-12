Itä-Suomessa jopa yli puoli metriä lunta – moni vanhus tuskailee lumitöiden kanssa

Aivan Venäjän ja Suomen rajan tuntumassa Pohjois-Karjalassa Ilomantsin Möhkössä riittää joulunkin jälkeen vilinää ja vilskettä. Kohta 74-vuotias Rauno Ratilainen on nimittäin jälleen kerran joutunut aloittamaan päivänsä lumitöillä.

Ilmatieteenlaitoksen lumikartan mukaan Pohjois-Karjalassa on paikoitellen jopa 50-75 senttimetriä lunta.

Yksi näistä runsaslumisista alueista on Ratilaisen asuinpaikka Möhkö.

Ratilaisen mukaan edellisen kerran Ilomantsin Möhkössä on ollut näin paljon lunta 2000-luvun alkupuolella.

– Lunta on arviolta nyt jopa 50 senttimetriä ja se on todella paljon tähän vuodenaikaan nähden. Eli nyt on ylitetty jo reippaasti keskivertoinen lumimäärä ja meillä on todellakin ollut erittäin vähälumisia talvia tässä välillä.

Oman kotipihansa lisäksi Ratilainen kolaa yhdessä vaimonsa kanssa auki myös noin 150 metriä pitkän maantielle johtavan pihatien.

– Jos lunta on satanut esimerkiksi viidestä kymmeneen senttimetriä, siinä vierähtää jopa nelisen tuntia aikaa, että koko piha ja tie on kolattu.

Vanhukset joutuneet lumievakkoon

Kaikille ikäihmisille lumien kolaaminen kotipihasta ei ole niin mutkatonta kuin Ratilaiselle.

– Minä nyt olen vielä toistaiseksi niin hyväkuntoinen eläkeläinen, että ei tässä ole mitään ongelmaa, mutta monet ikäihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa maalla talviajoiksi, koska eivät jaksa tehdä lumitöitä. He asuvat talvet kirkonkylällä esimerkiksi palvelutalossa ja kesäisin palaavat kotipaikoilleen.

Ongelma on tuttu myös Joensuun Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Kauko Honkaselle.

– Pahinta on se, kun aura-autot lyövät puolen metrin kinokset kovaa lunta teiltä ihmisten kotiteille tai -pihaan. Se on monille liian ylivoimainen homma. Siinä mieluummin lähtee pois omakotitalosta, kun ei jaksa enää tehdä lumitöitä.

Talkkareiden apua tarvitaan

Sekä Ilomantsin Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Rauno Ratilainen että Joensuun Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Kauko Honkanen alleviivaa, että monelle omakotitalossa elävälle vanhukselle ostettu lumipalvelu on ainoa keino jatkaa asumista kotitalossaan.

Useille yksityiset palvelut käyvät kuitenkin liian kalliiksi.

– Yksityiset auraus- tai kolauspalvelut veloittavat 35-45 euroa tunnilta lumitöistä. Moni ei sitä kykene maksamaan, kertoo Joensuun Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Kauko Honkanen.

– Siksi Omakotiyhdistyksen talkkareille on niin paljon kysyntää, kun me otamme samasta työstä vain seitsemän euroa tunnilta.

Tällä hetkellä Joensuun alueella yhdistyksen talkkaripalveluja käyttää reilut kuusikymmentä ihmistä.

Honkanen kuitenkin kertoo, että avun tarvitsijoita olisi enemmänkin. Mies toivoo, että yhteiskunta tukisi kolmannen sektorin toimintaa enemmän, jotta edullisia talonmiespalveluja pystyttäisiin tarjoamaan ikäihmisille enemmän.

"Luminen piha voi hidastaa avunsaantia hätätilanteessa"

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin Lauri Hirvosen mukaan runsas lumentulo on näkynyt lähinnä puun kaatumisina, mutta vakavilta onnettomuuksilta on säästytty.

Hirvonen kuitenkin muistuttaa, että pihojen ja pienten teiden lumityöt kannattaa hoitaa ripeästi lumen sadettua.

– Lumiset tiet ja pihat voivat hankaloittaa esimerkiksi ambulanssin toimintaa ja hidastaa avunsaantia hätätilanteessa huomattavasti.