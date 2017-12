Lehti: Prinssi Harryn ja Meghan Marklen häät saattavat aiheuttaa diplomaattisen kohun

Ensi toukokuussa avioituvat prinssi Harry ja Meghan Markle haluaisivat kutsua häihinsä Yhdysvaltain entisen presidenttiparin Barack ja Michelle Obaman.

Brittihallinnon virkailijat kuitenkin varoittavat, että tämä saattaisi loukata nykyistä presidenttiä Donald Trumpia. Tiedot perustuvat iltapäivälehti The Sunin saamiin nimettömän virkamieslähteen kommentteihin.

– Trump saattaisi ottaa hyvin huonosti sen, että Obamat saavat kutsun kuninkaallisiin häihin ennen kuin hän on ehtinyt tavata kuningattaren. Keskusteluja käydään edelleen ja lopulta ministereiden on päätettävä asiasta. Jos pääministeri tekee päätöksen, Harryn on sopeuduttava siihen, lähde kertoo.

Häät eivät ole valtiollinen tapahtuma, joten brittihallinnolla on vain konsultoiva rooli asiassa. Tilaisuuteen ei kutsuta valtionpäämiehiä. Myöskään Trumpia ei ole kutsuttu, ja ainakin Markle on tuonut ilmi, että hän ei pidä nykyisestä presidentistä.

Trumpin ja Britannian välit viilenneet

Aiemmin tänä vuonna Britannian pääministeri Theresa May kutsui Trumpin viralliselle vierailulle ja myös tapaamaan kuningatarta.

The Telegraph -lehti kertoi kuitenkin joulukuun alussa (siirryt toiseen palveluun), että Trumpin vierailua on lykätty, eikä sille ole päätetty päivämäärää. On arveltu, että vierailua on lykätty sen mahdollisesti nostattaman kohun vuoksi sekä useiden Trumpin Britannian politiikkaan sekaantuvien tviittien vuoksi.

Trump on esimerkiksi kritisoinut Lontoon pormestaria Sadiq Khania ja Britannian vastausta terrori-iskuihin, kertoo muun muassa Politico-lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Pääministeri May puolestaan kritisoi vahvasti Trumpia, kun tämä tviittasi brittiläisen äärioikeistolaisryhmän videoita viime kuussa. May myös kritisoi Trumpin tuoretta päätöstä tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi.

Prinssi Harry ja Obamat ystävystyivät seurattuaan yhdessä haavoittuneiden, loukkaantuneiden tai sairaiden sotilaiden ja sotaveteraanien Invictus Games -urheilukilpailuja Torontossa syyskuussa.

Britanniassa lähetetään myös keskiviikkona BBC:n radio-ohjelmassa (siirryt toiseen palveluun), jossa Harry vierailee haastattelemassa Barack Obamaa ja jossa he vitsailevat keskenään.

The Sunin artikkeli (siirryt toiseen palveluun)

Lähteet: STT-YLE