Valokuvaaja Tuija Lindström on kuollut 67-vuotiaana. Lindströmin ystävä on vahvistanut kuoleman Ruotsin tietotoimistolle (siirryt toiseen palveluun).

Lindström syntyi vuonna 1950 Kotkassa. Hän muutti Ruotsiin vuonna 1975 ja valmistui valokuvaajaksi Tukholman Konstfackenista vuonna 1984. Jo vuonna 1982 Lindström palkittiin Moderna Museetin Nuoren lupaavan valokuvaajan palkinnolla.

Lindströmin läpimurtosarja on The Girls at Bull's Pond (1991), jonka valokuvissa vaaleat naiskehot rinnastetaan pystyssä seisoviin silitysrautoihin.

Lindström oli Göteborgin yliopiston valokuvakoulun ensimmäinen naisprofessori. Hän työskenteli siellä vuosina 1992–2002. Lindström on pitänyt lukuisia yksityis- ja ryhmänäyttelyitä ympäri maailmaa.

Vuonna 2014 Lindströmiltä nähtiin laaja retrospektiivi Valokuvataiteen museossa (siirryt toiseen palveluun). Näyttelyssä perehdyttiin kauneuden, kuoleman, elämän ja ihmisyyden teemoihin.

Lindström oli Ruotsin tunnetuimpia valokuvaajia. Hän oli vahvasti vaikuttamassa valokuvataiteen kehitykseen myös Suomessa.