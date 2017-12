Mikael Holma rakensi huumeparonin valtaistuimen ja entisöi eduskunnan 200 pulpettipaikkaa

Mistä on kyse? Puualan ammattijärjestöistä kerrotaan, että perinteisten käden taitojen arvostus kasvaa Suomessa

Entisöijä Mikael Holman luona käy yhä nuorempia asiakkaita

Hämeenlinnalainen Holma voitti Taito Finlandia 2017 -palkinnon

Mies vastasi eduskuntatalon istuntosalin 200 pulpettipaikan entisöinnistä

Hän on rakentanut jäljennöksen Scarface-elokuvasta tutun Tony Montanan tuolista

Hämeenlinna

“Say hello to my little friend!” karjuu Al Pacinon esittämä Tony Montana Scarface-elokuvan kuuluisimmassa kohtauksessa.

Huudon siivittämänä kuubalainen kokaiinigangsteri jysäyttää vastustajiaan elokuvaa varten mittatilaustyönä tehdyllä kranaatinheittimellä.

Yksi kohtauksen ja elokuvan yksityiskohdista on Montanan majesteettinen, valtaistuinmainen tuoli. Se tuoli syöpyi myös hämeenlinnalaisen Mikael Holman mieleen jo peruskouluvuosina.

Opiskellessaan Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa entisöintiä alkoi samainen tuoli jälleen pyöriä miehen ajatuksissa. Päättötyöidea oli kunnianhimoinen.

– Ajattelin, että miksen yrittäisi. Huonekaluentisöinnin linjalla olisi ehkä pitänyt entisöidä jokin vanha huonekalu, mutta sain luvan rakentaa tuolin. Voi veljet, en tästä kyllä ikinä luopuisi, Holma tohkeilee.

Scarface-elokuvasta tuttu valtaistuintuoli koristaa Mikeal Holman kotia Hämeenlinnassa. Hannu Harhama / Yle

Käden taitoja arvostetaan Suomessa yhä enemmän

Perinteisten käden taitojen arvostus on Suomessa nousussa. Tätä viestiä kerrotaan sekä Puuliitosta että Puuteollisuusyrittäjät ry:stä.

– Esimerkiksi messuilla tulee kyselyitä, että missä oppisi tekemään tai missä olisi hyvin käsin tehtyjä huonekaluja. Myös tekijöiden, ihan perinteisten puuseppien, perään kysellään. Nämä kyselyt ovat lisääntyneet, kertoo Puuliiton työehtosihteeri Eero Juhonen.

Tuotteisiin halutaan sisällyttää tarina. Janne Liias

Puuteollisuusyrittäjien toiminnanjohtaja Janne Liias puolestaan katsoo, että käsillä tekemisen arvostuksen kasvaminen liittyy tarinallisuuteen.

– Tuotteisiin halutaan sisällyttää tarina. Tarinalla saadaan tuotteelle sielu ja sillä erotutaan massasta. Parhaimmillaan tarina on sidottu käsillä tekemiseen, hän uskoo.

Mikael Holma, 31, on huomannut arvostuksen lisääntymisen restaurointiyritystä pyörittäessään.

– Enemmän ja enemmän kysytään nuoremmista huonekaluista, että kannattaako niitä entisöidä. Ihan vanhasta Ikeastakin tullaan kyselemään.

– Myös sukupolvi on vaihtunut nuorempaan. Kun aloitin yritykseni, asiakkaat olivat selvästi viidenkympin myöhäisemmällä puolella. Nykyään he ovat jo itsenikin ikäisiä.

Eduskunnan täysistunto 28. marraskuuta 2017. Entisöidyt pulpettirivit ovat Mikael Holman työtä. Eduskunta

Eduskunnan pulpetit uuteen kuosiin

Kun Holma aloitti Montanan tuolin kyhäämisen, piti hänen aloittaa tyhjästä. Hän etsi käsiinsä kaiken elokuvasta löytyvän tiedon.

– Puut hain vanhempieni puuladosta. Sen jälkeen se oli mallikappaleiden tekoa ja mielikuvituksen käyttämistä, miten sen haluaa toteuttaa.

Holman meriitit kädentaidon saralla eivät kulminoidu yhteen tuoliin. Eduskuntatalon remontin yhteydessä mies kunnosti (siirryt toiseen palveluun) (Sydän-Hämeen Lehti) istuntosalin 200 pulpettipaikkaa sekä ensimmäisen kerroksen ovet.

Holma kuvailee projektia älyttömän mielenkiintoiseksi kunniaksi.

Kun kaikki oli valmista, en ollut itse nähnyt lopputulosta. Mikael Holma

– Sain aina neljä pulpettia kerrallaan tehtyä, kun muut olivat suojien alla. Kun kaikki oli valmista, en ollut itse nähnyt lopputulosta. Oli pieni pelko, että entä jos ne ovatkin kaikki tosi erivärisiä.

Muun muassa eduskuntaurakan vuoksi Holmalle myönnettiin Taito Finlandia 2017 -palkinto (siirryt toiseen palveluun) marraskuussa. Hän toivoo palkinnon olevan merkityksellinen käsillä tekemisen perinteelle Suomessa.

– Palkinnolla on toivottavasti iso merkitys alalle ja tulevaisuuden tekijöille tässä maassa. Onhan se upea kunnia kopata Taito-Finlandia.

Entisöijä, joka koodaa

Käsillä tekeminen ja vanhan vaaliminen kulkevat Holman suvussa. Entisöijän isä on konservaattori, joka korjaa tauluja ja huonekaluja. Miehen sisko taas pitää antiikkiliikettä Rajamäellä.

– Kisällimeiningillä tämä homma on lähtenyt liikkeelle. Valtaosan opista ja ehkä jotain geeniperimääkin olen saanut isältäni. Perinteen arvostusta on perheessäni paljon, ja lähipiirissäni on muitakin alan toimijoita.

– Vanhempani asuvat vanhassa vehnämyllyssä, joka on remontoitu asuintaloksi, Holma kertoo.

Vanhan lisäksi Holmaa kiinnostaa myös moderni tekeminen: hän koodaa nettisivuja. Entisöinnissä ja verkkosivujen tekemisessä on jotain yhteistä, vaikkei heti uskoisi.

– Entisöinti vaatii kärsivällisyyttä. Saattaa mennä viikkoja, ettei tapahdu oikein mitään. Samalla tavalla voi mennä kauan, että koodi on virheetöntä. Kärsivällisyys on molemmissa äärimmäisen tärkeää.

Kädensijojen leijonan päät eivät olleet alkuperäisessä tuolissa. Hannu Harhama / Yle

"Tässä istuu ikään kuin kuninkaiden yllä"

Tänä päivänä Scarface-tuoli kruunaa Holman kotia Hämeenlinnassa, kuin Tony Montanan työhuonetta konsanaan. Aivan millintarkka jäljennös kullatusta koivusta ja nahkasta rakennettu istuin ei ole.

– Tein kädensijoihin päät, joita ei ole elokuvassa. Niiden piti olla leijonan päät, mutta ne eivät todellakaan näytä leijonilta, Holma naurahtaa.

Toinen poikkeavuus alkuperäisestä on tuolin alle tehty kuninkaankruunu.

– Ajatuksena minulla oli se, että tässä istuu ikään kuin kuninkaiden yllä. Että ei tunnu missään.