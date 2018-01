Kuinka käy erityisopiskelijoiden, kun räätälöidyt ammattitutkinnot loppuvat? – "Opiskelija voi ajatella, ettei selviä opinnoistaan"

Mistä on kyse? Erityisopetuksen mukautus muuttui vuoden 2018 alusta, uuden lain myötä tavoitteet ovat kaikille opiskelijoille samat.

Jatkossa opiskelijan kyvyt voidaan ottaa huomioon arvioinnissa.

Aikaisemmin ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita voitiin räätälöidä opiskelijan mukaan.

Opetushallituksesta muistutetaan, että mukautus on vain yksi osa laajasta lakiuudistuksesta.

Auton konepelti ammottaa avoimena kirkkaasti valaistussa hallissa. Nuori mies tutkii silmä tarkkana auton moottoria Oulun seudun ammattiopiston Muhoksen yksikön koulutustiloissa.

Juho Rönn on yksi kuudestatoista vastavalmistuneesta ajoneuvoasentajasta. Kolmivuotisessa opiskelussa muhoslaisella Rönnillä oli määriteltynä yksilölliset tavoitteet.

– Lukuaineet oli tehty helpommaksi ja esimerkiksi fysiikan opiskelu oli mukautettu autoalan opiskeluihin.

Rönn oli tyytyväinen saamiinsa opiskelujen helpotuksiin.

– Mukautus helpotti opiskelujani huomattavasti.

Erityisopettaja ja lehtori Harri Viholainen opastaa Rönniä moottorin saloihin. Mies kiittelee Rönnin aktiivisuutta opiskeluissa.

– Ammattiaineissa ei ollut minkäänlaista vaikeutta, eritysopettaja Viholainen sanoo.

Laki muuttui

Aiemmin opiskelijoiden ammattitaitovaatimukset voitiin määritellä opiskelijan osaamisen mukaan. Käytäntö on ollut voimassa ammatillisen perusopetuksen erityisopetuksessa kahdenkymmenen vuoden ajan.

Vuoden vaihteessa voimaan astuneen uuden lain myötä tavoitteet ovat kaikille samat.

– Eli tavoitteita ei voi jättää pois tai madaltaa, kertoo ammatillinen erityisopettaja Pirjo Hiltunen Oulun seudun ammattiopiston Muhoksen yksiköstä.

Jatkossa opiskelijan kyvyt voidaan ottaa huomioon arvioinnissa. Esimerkiksi ruotsinkielen kohdalla tavoite on muun muassa ymmärtää suppeasti omaan työhön ja työturvallisuuteen liittyviä tekstejä sekä osata kertoa lyhyesti itsestään.

– Arvioinnissa katsotaan ennen kaikkea sitä, kuinka paljon avustamista opiskelija tarvitsee, jotta hän pääsee tavoitteisiin.

Hiltusen mielestä on hyvä, että arviointia voidaan mukauttaa opiskelijan mukaan, kun kaikilla on samat tavoitteet. Hän on kuitenkin muutosten suhteen odottavalla mielellä.

– Sen kun tietäisimme, mitä uusi laki tuo tullessaan.

Henkilökohtainen räätälöinti loppuu

Opintopäällikkö Pirjo Ruha ammattiopisto Luovista pitää uuden lain suurimpana muutoksena sitä, että ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita ei voida enää räätälöidä yksilön mukaan, kuten vaikkapa Rönnin tapauksessa tehtiin.

Ammatillinen erityisopettaja Pirjo Hiltunen pelkää, että muutokset voivat heikentää opiskelijan mahdollisuutta suorittaa perustutkinto ja johtaa pahimmillaan jopa syrjäytymiseen.

– Toivottavasti ei näin kuitenkaan käy. Oppilaitoksissa täytyy miettiä opetusmenetelmiä ja -keinoja, ja sitä, miten tavoitteeseen päästään ja pyrkiä lisäämään ohjauksen sekä opetuksen määrää, erityisopettaja Hiltunen kertoo.

Juho Rönn valmistui vastikään ajoneuvonasentajaksi. Pekka Loukkola / Yle

Hiltunen uskoo, että kaikki opiskelijat eivät tule avustettuinakaan pääsemään kaikkiin tutkinnon tavoitteisiin.

– Vai riittääkö, että opiskelija tekee opettajan tai työparin kanssa yhdessä jonkin työvaiheen tai vaikkapa ruotsin kielessä toistaa lauseita opettajan perässä?

Hiltunen muistuttaa, että osaamistavoitteiden räätälöimättä jättäminen voi vaikuttaa opiskelijan motivaatioon.

– Opiskelija voi ajatella, ettei selviä opinnoistaan, jos tavoitteet ovat liian kovat.

– Mutta aika näyttää, mitä lain muutos tulee käytännössä tarkoittamaan, Hiltunen jatkaa.

Opetushallituksessa toppuutellaan muutospelkoja

Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen johtaja Anni Miettunen muistuttaa, että mukautus on vain yksi osa laajasta lakiuudistuksesta. Tavoitteena on uudistaa koko ammatillinen koulutus. Nykyiset lait yhdistetään uudeksi sekä nuoria että aikuisia koskevaksi lainsäädännöksi.

– Muutos ei kuitenkaan ole mielestäni suuri, Miettunen sanoo.

Alan työt kiinnostavat edelleen, vaikka lisäopiskelukin on harkinnassa. Juho Rönni

Miettunen kertoo, että yksilöllinen polku ja tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen on edelleen tavoitteena. Jokaisen tarpeet huomioidaan, jotta tutkinto saataisiin suoritettua.

– Osaamisen arviointia voidaan mukauttaa vain siinä määrin, kuin se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä.

Erityisopetuksessa olevien opiskelijoiden määrä on kasvanut 2010-luvulla.

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden määrä vaihtelee koulutusalojen suhteen. Yleisintä erityisopetus on ollut matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. Lukumäärällisesti erityisopetusta saavia on eniten tekniikan ja liikenteen alalla.

Tuore asentaja pohtii jo jatko-opintoja

Mukautuksen muutoksen ohella myös tutkinnot uudistuvat. Myös arviointikriteerit lisääntyvät.

– Ammatillisen koulutuksen uudistus muuttaa monta asiaa, Ruha sanoo.

Muhoslainen Juho Rönn on vastavalmistunut ajoneuvoasentaja. Suunnitelmissa on työelämän haasteet. Opiskelu OSAOn Muhoksen yksikössä poiki jo kesätöitä ajoneuvojen parissa. Opiskelujen mukautus houkuttaa jatkamaan alalla.

– Alan työt kiinnostavat edelleen, vaikka lisäopiskelukin on harkinnassa, Rönn pohtii.

Juttua korjattu 3.1.2018 klo 15.57: Juho Rönnin sukunimi on Rönn, ei Rönni, kuten jutussa aikaisemmin oli.