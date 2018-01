Tuhannet ulkomaalaiset hakevat Turkista lisää karvoja päähänsä – hiustensiirtobisnes kasvaa jatkuvasti

Istanbul

Asiakas makaa tuolissa jo neljättä tuntia. Kirurgi tekee hänen päähänsä pieniä reikiä, joista vuotaa hieman verta. Kirurgi pyyhkäisee sitä pois, ja operaatio jatkuu.

Asiakas yrittää rentoutua kirjaa lukemalla.

Ollaan hiustensiirtoja tarjoavalla tohtori Tayfun Oguzoglun klinikalla Istanbulissa. Samankaltaisia klinikoita on kaupungissa satoja.

Turkista on viime vuosina tullut monien hiustensiirrosta haaveilevien ihmisten matkakohde. Turkin terveysministeriön mukaan tuhannet ulkomaalaiset käyvät kuukausittain maassa hiustensiirrossa tai hiuslisäkkeitä hankkimassa. Määrä on jatkuvassa kasvussa.

Istanbulin kaduilla side päässä nähtävyyksiä katselevat turistit ovatkin arkipäiväinen näky.

"Se tuntui vähän samalta kuin tatuoinnin ottaminen." Hiustensiirron teetättänyt Keith

Hiustensiirtoja saapuvat tekemään erityisesti Lähi-idästä tulevat turistit. Yhä useampi saapuu kuitenkin Euroopasta ja jopa Yhdysvalloista asti.

Yksi heistä on Oguzoglun klinikalla asiakkaana ollut yhdysvaltalainen Keith. Hän haluaa tulla haastatelluksi vain etunimellään.

Keith on juuri päättänyt viisi tuntia kestäneen operaation. Hänen päähänsä on kiedottu valkoinen side.

Yhdysvaltalainen Keith hiustensiirron jälkeen. Keithin tulee käyttää sidettä jonkin aikaa ja odottaa hiusten kasvua. Sanna Raita-aho / Yle

Nyt Keithin päänahka on täynnä punaisia pisteitä, joista pitäisi kuukausien kuluttua alkaa kasvaa hiuksia.

– Se oli kivuliaampaa kuin odotin. Ja tuntui vähän samalta kuin tatuoinnin ottaminen, Keith kuvailee.

Erityisesti hinnat houkuttelivat Keithin ja monet muut Turkkiin. Turkissa hiustensiirrot maksavat keskimäärin 2 800–3 000 euroa, kun Yhdysvalloissa ja Euroopassa hinta voi nousta ainakin 8 000 euroon.

Nuorena menetetyt hiukset häiritsivät

Hiustensiirrossa karvatuppia siirretään pään takaosasta tai muualta kehosta kaljulle. Operaatio vie useita tunteja. Hiustensiirto on pääosin turvallinen mutta ei täysin riskitön. Seurauksena voi olla esimerkiksi tulehduksia ja verenvuotoa.

Operaation jälkeen asiakkaan on nukuttava ensimmäinen yö istualtaan niskatyynyn kanssa. Päänahka on arka ja sen koskemista mihinkään on vältettävä tarkasti.

Joskus hiusten kasvaminen kestää viikkoja, joskus kuukausia. Tulokset voivat vaihdella.

Tuhannet asiakkaat ovat kuitenkin valmiita näkemään vaivaa kivuliaan operaation eteen.

Hiustensiirto on yleensä tunteja kestäävä operaatio. Pään karvatuppia siirretään takaosasta etuosaan. Sanna Raita-aho / Yle

– Asiakkaamme ovat nuorempia ihmisiä, joiden hiustenlähtö on alkanut aikaisin, Oguzoglu sanoo.

Näin kävi myös Keithille.

– Aloin menettää hiuksiani jo nyt, vaikka olen vasta 26-vuotias. Se häiritsi minua todella paljon. Siksi päätin tehdä tämän, halusin enemmän itsevarmuutta, hän sanoo.

Turkkiin matkustaminen mietitytti aluksi Keithia. Sosiaalisesta mediasta saadut tiedot kuitenkin vakuuttivat hänet.

"Eurooppalaiset peittelevät klinikalla käyntiään, mutta arabimiehet eivät arkaile puhua asiasta." kirurgi Tayfun Oguzoglu

– Totta kai vieraaseen, kaukana olevaan maahan matkustaminen mietitytti. Lentoliput maksoivat paljon, mutta ne olivat lopulta matkan kallein osa.

Moni asiakkaista saakin tiedot Turkista nykyajan puskaradion eli sosiaalisen median arvioiden kautta.

Arabit ylpeilevät, eurooppalaiset peittelevät

Osalle asiakkaista hiustenlähtö on arka asia, osa taas puhuu siitä avoimesti. Kirurgi Oguzoglun mukaan asiassa on selviä kulttuurieroja.

Kirurgi Tayfun Oguzoglu on tehnyt hiustensiirtoja jo vuosia. Monet hänen asiakkaistaan ovat ulkomaalaisia. Sanna Raita-aho / Yle

Eurooppalaiset yleensä peittelevät klinikalla käyntiään, mutta arabimiehet eivät arkaile puhua asiasta.

– Arabimiehet ovat ylpeitä sitä. Heidän kulttuurissaan hiukset, parta, viikset, ovat tärkeitä. Niiden ajatellaan edustavan tervettä miestä, hän sanoo.

Hiuslisäkkeitä tarjoavan Hairplus-klinikan työntekijä Yalçın Yegin on samaa mieltä.

– He haluavat näyttää puoleensavetäviltä. Joskus vaimot tai tyttöystävät ovat kehottaneet asiakkaita hankkimaan lisäkkeen, hän sanoo.

Klinikka tarjoaa hiuslisäkkeitä miehille ja myös naisille, jotka eivät halua tehdä hiussiirtoa. Klinikan asiakkaissa on niin turkkilaisia kun ulkomaalaisia.

Monelle turkkilais- ja arabimiehelle parturissa käynti onkin säännöllinen toimenpide, jossa trimmataan kuntoon niin hiukset kuin parta. Se on Turkissa edullista ja tärkeä osa miesten ulkonäköä. Ulkonäkö ja siististi pukeutuminen on ylipäätään tärkeää Turkissa niin työpaikoilla kuin vapaa-ajalla.

Turkkilainen Erhan Nacar on yksi klinikan asiakkaista, jotka eivät peittele lisäkettään. Televisiossa työskentelevä Nacar on esiintynyt jopa klinikan mainoksessa.

Erhan Nacar hankki hiuslisäkkeen, koska tunsi olonsa epävarmaksi kaljuna. Lisäkettä pitää huoltaa säännöllisesti klinikalla. Sanna Raita-aho / Yle

– Ennen tätä en ollut sosiaalisesti aktiivinen. Olin jatkuvasti epävarma ja stressaantunut hiustenlähdön takia. Siksi puhuin vaimoni kanssa ja hän ehdotti tätä operaatiota minulle, hän sanoo.

Kaljuuntuminen ahdisti Nacaria myös julkisen televisiotyön takia.

– Nykyisin voin kävellä kaduilla itsevarmana ja hymyillen. Tämä on parantunut elämänlaatuani, hän sanoo.

Erhan Nacarilla on päässään hiuslisäke, jonka hän hankki muutama vuosi sitten. Se on tuonut hänelle itsevarmuutta. Sanna Raita-aho / Yle

Toivotaan paikkaavan turismimenetyksiä

Terveysturismi on Turkissa jatkuvasti kasvavaa liiketoimintaa. Sen arvoksi arvioidaan ainakin viisi miljardia dollaria. Määrä on kasvanut jatkuvasti.

Sen on myös toivottu paikkaavan turismikatoa, josta Turkki on kärsinyt viime vuosien levottomuuksien takia.

Bisnes ei tosin ole täysin riippumatonta politiikasta. Viime vuonna venäläisten asiakkaiden määrä väheni, koska Turkin ja Venäjän välillä oli kiistaa. Tänä vuonna poliittinen kädenvääntö Yhdysvaltain ja Turkin välillä on näkynyt Yhdysvalloista saapuvien asiakkaiden määrän supistumisena.

Hairplus-klinikan Yegin sanoo kuitenkin, että ulkonäköbisnes pysyy helpommin poliittisten kiistojen ulkopuolella.

– He oleskelevat Turkissa vain muutaman päivän ja lähtevät sitten, hän sanoo.

Ennen kaikkea Yegin uskoo bisneksen kasvaneen, koska miehetkin pitävät yhä enemmän huolta ulkonäöstään.

– Ulkonäkö on miehille tärkeää. Ja meidän kulttuurissamme hiukset ovat tärkeä osa sitä, hän sanoo.