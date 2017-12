4-vuotiaan Turon siansaksa hurmasi miljoonat suomalaiset – Julkisuus ei ole hetkauttanut vaatimatonta pikkumiestä

– Gryöntzy grynö dö! Se on siansaksaa, vakuutti Turo Sipilä, 4, haastattelijalle, joka kyseli esikoulun aloittamisesta syyskuussa.

Toimittaja Antti Palomaan ja lempääläläisen päiväkotilapsen kohtaamisesta tehtyä reilun minuutin mittaista videota on katsottu sosiaalisessa mediassa ja Yle Areenassa yhteensä yli kolme miljoonaa kertaa. Somevideo onkin yksi Ylen katsotuimmista vuonna 2017.

Reippaasti esiintynyttä lasta ihasteltiin tuhansissa viesteissä sosiaalisessa mediassa. Monissa kommenteissa toivottiin koko haastattelun julkaisemista. Tässä se on.

Turon siansaksa on innoittanut monet tekemään erilaisia remix- ja rapversioita videosta. Youtubeen niitä on ladattu kymmeniä syksyn aikana.

Turo laulaa rockia siansaksaksi

Otimme yhteyttä Turon vanhempiin ja kysyimme, mitä somejulkkikselle kuuluu nyt.

– Kivasti meni joulu, kertoo Turon äiti Soili Sipilä.

Soili Sipilä on edelleen hämmästynyt siitä, miten paljon videota on katsottu ja kommentoitu. Vanhemmille saakka kantautunut palaute on ollut pääsääntöisesti myönteistä. Turoa itseään julkisuus ei äidin mukaan ole juurikaan hetkauttanut.

– En muista, että hän olisi videon tuomaa julkisuutta kommentoinut. Joskus olen saanut kavereilta linkkejä haastattelusta tehtyihin remixvideoihin ja olemme katsoneet niitä yhdessä Turon ja hänen veljiensä kanssa. Silloin Turo saattaa hymyillä. Kyllä hän mielissään on.

Ensi keväänä 5 vuotta täyttävä Turo ei ole hylännyt luovaa kielenkäyttöä. Innokas ja välitön nuori mies saattaa esimerkiksi kahvilassa innostua esiintymään, kertoo hänen äitinsä.

– Turo kysyy kahvilan asiakkailta, että saako hän esittää rockia siansaksaksi.

Mediatoimittaja Jani Aarnion editoima reilun minuutin mittainen, alkuperäinen somevideo on katsottavissa Yle Areenassa sekä mm. Yle Tampereen Facebook-sivuilla (siirryt toiseen palveluun).

