Alkaako vuotesi perinteisellä uudenvuoden konsertilla Wienistä? Antero Karttusen tuttu ääni on selostanut sitä jo 57 vuoden ajan

Wienin filharmonikkojen perinteinen Strauss-konsertti nähdään yli 90 maassa. Suomalaiskatselijoille konserttia on selostanut vuosikymmenet Antero Karttunen. Tämän vuoden selostus saattaa olla viimeinen 81-vuotiaalle musiikkiasiantuntijalle.

Antero Karttusen ei ole tarvinnut 57 vuoteen miettiä, mitä tekisi uutenavuotena. Hän on viettänyt uudenvuodenpäivät hämärässä kopissa Pasilassa selostaen perinteistä Wienin filharmonikkojen uudenvuoden konserttia. Ensimmäisen kerran Karttunen selosti televisiokonserttia vuonna 1961, ja siitä lähtien hänen äänensä on tullut tutuksi konsertin suomalaisille katselijoille.

– Olen vitsaillut, että kenellekään ei ole tullut uudenvuoden viettäminen näin halvaksi, sillä en ole juhlinut vuoden vaihtumista vuosikymmeniin, nauraa Karttunen, 81.

Antero Karttunen on ollut 17 vuotta eläkkeellä Ylestä, mutta on jatkanut Uudenvuoden konsertin selostamista. Antti Haanpää/Yle

Wienin filharmonikkojen konsertti televisioidaan ympäri maailmaa ja sillä on noin 50 miljoonaa katselijaa. Pääosassa on Straussin säveltäjäperheen teokset, joista riittää varioitavaa. Pelkästään Johann Strauss nuorempi ehti säveltää eläessään yli 500 teosta.

– Vaikka olen selostanut konsertin kymmeniä kertoja, joka kerta tulee sellaisia kappaleita, joita ei ole ennen esitetty, toteaa Karttunen.

Vuosikymmenten kokemuksen vuoksi Karttusen ei tarvitse enää nähdä valtavasti vaivaa valmistautuessaan konserttiin. Itävallan yleisradioyhtiö ORF lähettää etukäteen ohjelman ja valmiin tekstiluonnoksen, jota voi käyttää käsikirjoituksen pohjana. Tänä vuonna ohjelma tuli poikkeuksellisen aikaisin, joten Karttusen käsikirjoitus oli valmiina jo hyvissä ajoin ennen joulua.

Karttunen muokkaa käsikirjoitusta suomalaisille katselijoille sopivaksi.

– Wieniläiset olettavat, että kaikki tietävät mikä on esimerkiksi Hofburgin palatsi. Puhumattakaan musiikista. He luulevat kaikille olevan päivän selvää Straussin dynastian perhesuhteet ja tyylisuunnat.

Selostustyötä helpottaa, että Karttunen on opiskellut Wienissä ja myös käynyt kaupungissa usein. Yleisradion entisenä musiikkipäällikkönä myös yhteistyö ORF:n kanssa on tuttua.

Musikvereinin Kultaisen salin akustiikkaa pidetään erinomaisena. Terry Linke

Haastavuutta selostukseen tuo se, että tauot kappaleiden välissä ovat hyvin lyhyet. Parissakymmenessä sekunnissa pitäisi kertoa pieni informatiivinen tarina säveltäjästä tai teoksesta. Välillä tauko onkin oletettua lyhyempi ja tarina täytyy kuroa nopeasti loppuun.

– Periaatteeni on, etten puhu sanaakaan musiikin päälle.

Toisinaan tauot taas venyvät, kun kapellimestarin nenää puuteroidaan takahuoneessa. Silloin plakkarissa täytyy olla tarinaa Strausseista tai vaikka Filharmonikkojen Musikvereinin upean salin yksityiskohdista.

Mitään suurempia häiriöitä tai mokia ei ole tapahtunut aikoihin. Joskus alkuaikoina lähetys pätki ja meni välillä mustaksi.

– Silloin selostuskopissa oli aika tukalat oltavat, muistelee Karttunen.

Konserttiin pääsee vain arpaonnella

Tänä vuonna uudenvuoden konsertin johtaa italialainen kapellimestari Riccardo Muti. 76-vuotias Muti on johtanut uudenvuoden konserttia jo neljä kertaa aiemmin. Hän kuuluu Filharmonikkojen luottokapellimestareihin, sillä kaikkiaan hän on johtanut maailmankuulua orkesteria lähes 500 kertaa.

Kapellimestari vaihtuu vuosittain ja orkesteri kutsuu johtajaksi alansa huippuja. Yleensä kapellimestarit ovat melko iäkkäitä, mutta viime vuosi oli poikkeus, kun kutsun sai venezuelalainen Gustavo Dudamel, 36.

Antero Karttunen muistelee uransa alkuaikoja, jolloin konserttia johti neljännesvuosisadan ajan konserttimestari Willi Boskovsky.

– Silloin konserteissa oli aivan erityinen tunnelma. Boskovsky johti viulu kädessä, aivan kuten Straussit olivat aikoinaan tehneet. Lisäksi hän hymyili koko ajan, mikä teki konsertista hyvin kotoisan.

Viime vuonna konsertin johti Gustavo Dudamel. Terry Linke

Wienin filharmonikkoja pidetään yhtenä maailman parhaista orkestereista. Se on myös siitä poikkeuksellinen, että heitä ei määräile intendentti, vaan muusikot päättävät itse asioistaan. Demokraattista sinfoniaorkesteria on kuitenkin syytetty myös syrjinnästä, sillä kesti kauan ennen kuin ensimmäinen naismuusikko pääsi soittamaan sen riveihin. Se tapahtui vasta vuonna 1997, jolloin naisharpisti valittiin orkesteriin. Nykyään mukana on jo useita naismuusikoita.

Wienin filharmonikkojen uudenvuoden konsertti konserttia on järjestetty vuodesta 1941 lähtien ja sitä on televisioitu 1950-luvulta asti

konsertilla on noin 50 miljoonaa katselijaa ympäri maapalloa

ohjelmisto koostuu lähinnä Straussin säveltäjäsuvun teoksista

isä-Strauss ja hänen kolme säveltäjäpoikaansa elivät Wienissä 1800-luvulla

Uudenvuoden konsertin ohjelmisto koostuu lähinnä isä-Straussin ja hänen kolmen lapsensa Johann nuoremman, Eduardin ja Josefin sävellyksistä. Mukaan pääsee yleensä myös muutamia heidän aikalaissäveltäjiä Wienistä. Muutama numero on kuitenkin sinetöity. Lopussa soivat aina Johann Strauss nuoremman Tonava kaunoinen ja Johann Strauss vanhemman Radetzky-marssi.

Antero Karttunen ei ole ikinä päässyt taputtamaan Radetzky-marssin tahtiin, koska on ollut aina töissä. Eikä konserttiin olisi helppo päästäkään.

Jos ei kuulu kutsuvieraiden joukkoon, ovat arpajaiset ainoa toivo. Alkuvuodesta avautuu mahdollisuus ilmoittautua seuraavan vuoden konsertin arpajaisiin. Jos onni suosii, saa ostaa liput konserttiin. Eivätkä nämäkään liput ole halpoja. Hyvistä paikoista saa pulittaa jopa yli tuhat euroa.

Karttusen hienostunut selostus kuuluu olennaisesti uudenvuoden konserttiin, mutta tämä vuosi saattaa olla viimeinen kerta, kun hänen äänensä toivottaa suomalaiskatselijat tervetulleeksi suoraan lähetykseen.

– Olen kaikin puolin yli-ikäinen. Nyt saattaisi olla oikea hetki lopettaa, toteaa Karttunen.

Yle TV1 näyttää Uudenvuoden konsertin Wienistä 1.1. klo 12.30.