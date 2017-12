Saksalaisille maksettiin joulunpyhinä sähkön käytöstä

Saksan sähköyhtiöt joutuivat joulunpyhinä vaikeuksiin, sillä sähkön tuotanto alkoi ylittää kysynnän, kertoo brittiläinen Independent-lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Saksassa sähkön kysyntä on pyhinä normaalia pienempi, sillä monet teollisuuslaitokset ja toimistot ovat kiinni.

Tänä jouluna sää oli lämmin, mikä vähensi sähkölämmityksen tarvetta entisestään. Lisäksi tuuli oli voimakas, jolloin tuulivoimaa tuotettiin runsaasti.

Sähkön hinta painui miinukselle. Sähköyhtiöt alkoivat maksaa kuluttajille ja yrityksille siitä, että ne käyttivät sähköä. Megawattitunnista maksettiin 50 euroa.

Tuotanto ylitti kysynnän jouluaattona ja tapaninpäivänä.

Saksan valtio on panostanut voimakkaasti uusiutuvaan energiaan, mm. tuuleen. Tämän vuoden alkupuolella Saksa on kattanut keskimäärin 35 prosenttia sähköntarpeestaan uusiutuvalla energialla. Joinakin päivinä osuus on noussut 85 prosenttiin.

Myös Tanskassa tuulivoimaa tuotettiin jouluna paljon. Tanskan energiayhtiöiden kattojärjestön Dansk Energin mukaan jouluaattona Tanskan tuulivoimalat tuottivat sähköä 110 prosenttia koko maan sähköntuotantotarpeeseen verrattuna.

Uutista korjattu 27.12. klo 16.20. Sähköstä maksettiin 50 euroa megawattitunnilta, ei kilowattitunnilta.

Lähteet: Yle, STT