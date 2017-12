Kuvagalleria: Ville Valon uralle mahtuu kaljoittelua ja Linnan juhlia – HIM vetää viimeisen keikkansa Tavastialla

HIM on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä suomalaisbändeistä, joka on myynyt miljoonia levyjä ympäri maailmaa.

HIM aloitti nimellä His Infernal Majesty vuonna 1991. Myöhemmin nimi lyheni muotoon HIM. Yhtyeen läpimurto tapahtui vuonna 1999 julkaistulla Razorblade Romance -levyllä, josta löytyy bändin tunnetuin hitti Join Me (in Death).

HIM teki historiaa vuonna 2005, kun Dark Light -albumi myi kultaa Yhdysvalloissa ensimmäisenä suomalaisena yhtyeenä. Kahdeksan albumia julkaissut HIM ilmoitti alkuvuodesta lopettavansa uransa. Bändin viimeinen keikka on Helsingin Tavastialla uudenvuodenaattona.