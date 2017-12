Öljyvuodon vahingot paljastuvat vasta keväällä – Kokemäenjoen vettä ei kannata käyttää löyly- tai pesuvetenä

Kokemäenjokeen päässeen öljyn aiheuttamat ympäristövahingot selviävät keväällä. Tarkempi arvio vahingoista voidaan ely-keskuksen mukaan tehdä rantojen sulamisen jälkeen.

Terveydensuojeluviranomainen ei suosittele toistaiseksi uimista Kokemäenjoessa Harjavallan ja Nakkilan alueella. Jokivettä ei myöskään tule käyttää löyly- tai pesuvetenä.

Suuren öljyvahingon torjuntatyötä Kokemäenjoella Harjavallassa tekee jatkossa valtionyhtiö Meritaito Oy. Öljyvahingon jälkitorjunnasta vastaa Harjavallan kaupunki. Asiasta päätettiin keskiviikkona Pori Energian, pelastuslaitoksen, Harjavallan kaupungin ja ympäristöviranomaisen kokouksessa.

Jääkansi vaikeuttaa torjuntatöitä

Torjuntatöitä on jatkettu vuorokauden ympäri. Veteen syntynyt jääkansi on vaikeuttanut torjuntatöitä. Parhaillaan kunnostetaan imeytyspuomeja. Pyrkimyksenä on, että öljy ei pääse etenemään nykyisistä torjuntapuomeista. Nakkilassa ei Pori Energian mukaan ole toistaiseksi havaittu merkittäviä määriä öljyä.

Kokemäenjokeen pääsi viime torstaina lähes 50 kuutiota kevyttä polttoöljyä Pori Energian lämpökeskuksesta kun öljyn purkuputki oli yhdistetty säiliötä täytettäessä väärään paikkaan. Virhettä ei huomattu, koska hälytysjärjestelmä oli tilapäisesti poisa päältä.