Helsingin virastomyllerrys jakaa rajusti työntekijöitä – kouluarvosanat vaihtelevat heikosta kiitettävään

Pääluottamusmiesten näkemyserot Helsingin organisaatiouudistuksesta (siirryt toiseen palveluun) ovat valtavat.

JHL (siirryt toiseen palveluun):n pääluottamusmies Riikka Aalto tarjoaa organisaatiouudistukselle kouluarvosanaksi neljää ja puolta, koska "neljä miinusta ei koulutodistukseen voi antaa".

Koulutettujen pääluottamusmies Raija Cser JUKO (siirryt toiseen palveluun):sta on aivan eri mieltä ja ehdottaa arvosanaksi kiitettävää, kahdeksaa ja puolta tai yhdeksän miinusta.

JHL:n pääluottamusmies Riikka Aallon mukaan kaikki, mikä on voinut mennä pieleen, on mennyt. Ronnie Holmberg / Yle

Valtava näkemysero

Rajuimmat moitteet tulevat Helsingissä kulttuuri- ja vapaa-aikapuolelta sekä teknisestä toimesta.

JHL:n pääluottamusmies kulttuuritoimen alalla on Riikka Aalto. Hänestä kaikki, mikä suinkin on voinut mennä organisaatiouudistuksessa pieleen, on mennyt.

– On pelolla johtamista, lisääntynyttä stressiä, univaikeuksia ja pidentyneitä jonoja työterveyshuoltoon. Henkilöstön kuuleminenkin on ollut näennäistä, listaa Aalto.

Hänen mukaansa ihmiset ovat pelänneet työpaikkojensa puolesta.

Uusi organisaatio on huomattavasti järkevämpi kuin vanha. Hannele Hyvönen, SuPer

Helsinki on linjannut, ettei se irtisano väkeä taloudellisista tai tuotannollisista syistä. Kaupunkityönantaja on myös sitoutunut siihen, ettei palkkoja alenneta 15:tä prosenttia enempää, vaikka työtehtävä kuinka muuttuisi.

– Tässä ollaan johtamisjärjestelmän muutoksen varjolla alentamassa henkilöstön palkkoja. Johtaminen on huonoa, ja henkilöstöpolitiikka on alkeellista, jatkaa Aalto.

Poliittinen päätöksenteko on Aallon mukaan etääntynyt kauas työntekijöistä. Lisäksi hän kummastelee suuresti, mihin on kadonnut kuuluisa Helsingin henki, yhteen hiileen puhaltaminen.

Julkisalan koulutettujen pääluottamusmiehen Raija Cserin mukaan uudistus on Helsingissä sujunut mallikkaasti. Ronnie Holmberg / Yle

Koulutetut tyytyväisiä

Aivan toisenlainen ääni on kellossa kaupungin koulutetuilla työntekijöillä, akavalaisilla ja vastaavilla. Heitä on noin 12 000.

– Henkilöstö on otettu mukaan erilaisiin kyselyihin, ja viestintä on ollut avointa. On ollut työpajoja ja työhyvinvointihankkeita, listaa julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön pääluottamusmies Raija Cser Helsingistä.

Johtaminen on huonoa, ja henkilöstöpolitiikka on alkeellista. Riikka Aalto, JHL

Cser kehuu, että työntekijöiden ja kaupungin solmima yhteistyösopimus on luonut hyvät puitteet yhteistyölle.

– Totta kai on kompuroitu, kun tätä on tehty hirveällä kiireellä. Virheet on kuitenkin pyritty heti korjaamaan, muistuttaa Cser.

JHL:n pääluottamusmiehen antamaa kehnoa arvosanaa Cser ei halua kommentoida, mutta toteaa, että kyllä heidän ongelmistaan ja kritiikistään on oltu tietoisia.

SuPer suopeana

SuPerin (siirryt toiseen palveluun) Helsingin sosiaalitoimen ammattiosaston puheenjohtaja Hannele Hyvönen on samoilla linjoilla Cserin kanssa. Uudistus saa häneltä arvosanan seitsemän ja puoli tai kahdeksan.

– Uusi organisaatio on huomattavasti järkevämpi kuin vanha. Uudenlaisen toimintamallin luominen on haasteellista, mutta minusta se on sujunut mallikkaaasti, toteaa Hyvönen.

Kokonaiskuva uudistuksen onnistumisesta on vielä hyvin vajavainen. Antti Peltonen

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio pistettiin uusiksi vuonna 2013, eikä koulutuksen ja kasvatuksen yhdistäminen ole tuottanut tuskaa.

Rajuiten organisaatiomuutos on myllännyt teknistä tointa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialaa. Näillä aloilla on yhdistetty useita virastoja, joissa henkilöstön edut, johtaminen ja toimintatavat ovat poikenneet toisistaan. Siinä piilee harmin siemen.

JHL:n jäseniä on kaupungin palveluksessa noin 7 000. Joukossa on esimerkiksi kirjastovirkailijoita, lastenhoitajia, vahtimestareita ja rakentamispalveluliikelaitos Staran työntekijöitä.

Unettomuutta ja stressiä

Tuore työterveyskysely paljastaa, että Helsingin henkilöstö voi huonommin kuin aiemmin. Stressistä ja unettomuudesta kärsitään useammin kuin vertailuvuosina 2013 tai 2015. Silmiinpistävää on, että nuorten alle 30-vuotiaiden työntekijöiden riski sairastua masennukseen on vuosien mittaan lisääntynyt.

Syitä ei työterveyskyselystä löydy, mutta JHL:n pääluottamusmies tarjoaa yhden tulkinnan.

– Kilpailu vähenevistä työpaikoista on kovaa. Sitä paitsi Helsinki panosti aiemmin nuoriin työntekijöihin todella paljon ja pyrittiin esimerkiksi sovittamaan työ ja perhe-elämä toisiinsa, luettelee Riikka Aalto.

Ihmiset sopeutuvat muutoksiin helpommin, jos he kokevat ne oikeutetuiksi, arvioi professori Eero Vaara Aalto-yliopistosta. Ronnie Holmberg / Yle

Tammikuussa selvitys uudistuksesta

Helsingin kaupunginhallitus saa alkuvuodesta selvityksen uudistuksen sujumisesta. Silloin mietitään, onko uudistus lisännyt hallinnon ketteryyttä, nopeutta ja joustavuutta ja missä on onnistuttu ja missä epäonnistuttu.

Ihmisten pitää aidosti voida vaikuttaa niihin asioihin, joiden kanssa he elävät. Eero Vaara

– Kokonaiskuva uudistuksen onnistumisesta on vielä hyvin vajavainen, ja paljon on vielä niin sanotusti hakemista. Itse asiassa uudistusta päästiin tekemään oikeasti vasta lomakauden jälkeen syksyllä, kertoo kaupungin keskuskansliasta tavoitettu hallintopäällikkö Antti Peltonen.

Hallintojohtaja Juha Summanen säestää ja muistuttaa, että kaupungin tehtävissä on mukana koko elämän kirjo.

– On hyvä muistaa, että vanhalla organisaatiolla on pyöritetty hallintoa ainakin 50 vuotta. Tämä on iso muutos, ja tässä on paljon opeteltavaa niin henkilökunnalla kuin kaupunkilaisilla, selvittää Summanen.

Molemmat muistuttavat, että vaikka uudistus on valtava, ihan kaikkea ei ole myllätty. Koulut toimivat entiseen malliin, samoin päiväkodit ja koko sosiaali- ja terveydenhuolto.

Ristiriitoja vaikea välttää

Professori Eero Vaara Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta sanoo, ettei organisaatiouudistus koskaan ole ruusuilla tanssimista eikä muutokseen voi varautua esimerkiksi listaamalla viisi asiaa, jotka pitää tehdä.

– Tärkeintä on, että ihmiset saavat osallistua heitä koskeviin muutoksiin. Ihmisten pitää aidosti voida vaikuttaa niihin asioihin, joiden kanssa he elävät. Siinä eivät riitä ylhäältä alas annetut tiedotteet, tuumaa professori Vaara.

Hän korostaa, että isoissa organisaatioissa yksi ja kaikille samanlainen malli ei toimi, vaan on otettava huomioon organisaation sisällä olevat erilaisuudet.