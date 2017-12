Carmen -ooppera päivittyy nykyaikaan Jyväskylässä – tupakkatehdas vaihtui vastaanottokeskukseksi

5 faktaa Carmenista Georges Bizet sävelsi oopperan 1875

Teemoina rakkaus, vapaus ja mustasukkaisuus

Bizet kuoli 3 kuukautta ensiesityksen jälkeen

Suomen ensiesitys Helsingissä 1889

Suomenkielinen ensiesitys 1912

Carmenista on tehty satoja eri versioita 142 vuoden aikana ja mielikuvat Carmenista yhdistyvät usein esityksiin 1970- ja 1980 –luvuilla. Uuden version ohjaaja Erik Söderblom paljastaa, että nyt palataan oopperan alkuperäiseen ytimeen. Carmen ei taivu perinteiseksi mustalaisoopperaksi, vaan teos päivittyy nykyaikaan niin teemoiltaan kuin kuoron roolituksiltaankin.

– Lähdimme selvittämään mitä oopperan hienossa libretossa eli tekstissä oikeasti lukee. Esimerkiksi ei ole mitenkään varmaa, että Carmen on mustalainen. Sitä ei ole kirjoitettu tekstiin, mutta siitä on tullut traditio.

Carmenin nousu oopperaklasssikoksi perustuu musiikin lisäksi vahvaan tarinaan, joka täyttää näyttämön toden tuntuisella elämällä.

– Se on niin realistinen. Psykologia, miten ihmiset toimivat ja reagoivat, on lihaa ja verta, niin meitä kaikkia ihmisiä maapallolla, analysoi Söderblom.

Ohjaaja Erik Söderblom on tyytyväinen, kun Carmenin rooleihin saatiin huippuosaajat. Iida Liimatainen

Pääroolissa nelinkertainen Carmen

Carmen on Georges Bizet'n klassikko-ooppera vuodelta 1875. Rakkaus, intohimo ja traagiset käänteet ovat teoksen sielu. Jyväskylän Oopperan suurponnistus huipentuu ensi-iltaansa uudenvuoden aattona kaupunginteatterin suurella näyttämöllä. Carmenin kaikki 11 näytöstä myytiin loppuun nopeasti ja oopperan tulee näkemään yli 6000 katsojaa.

Kroatiassa orkesteri soittaa kovempaa. Ivana Srbljan

Jyväskylän Carmenin nimirooleissa nähdään kansainvälisiä tähtiä. Carmenina laulaa kroatialainen mezzosopraano Ivana Srbljan (siirryt toiseen palveluun). Hän on ollut kiinnitettynä Kroatian kansallisteatteriin vuosina 2014-2015. Srbljan esitti Carmenin nimiroolin Splitissä vuonna 2015.

– Tämä on minulle neljäs kerta Carmen-oopperassa. Mutta aina se on yhtä kiinnostavaa. Kuin tekisi ensimmäistä kertaa. Suurin ero Kroatian ja Suomen Carmenin välillä on, että Kroatiassa orkesteri soittaa kovempaa.

Härkätaistelija Escamillo (Waltteri Torikka) joutuu myös Carmenin (Ivana Srbljan) pauloihin. Arvo Vuorela / Yle

Solisteja hehkutetaan

Erik Söderblom ohjaa Jyväskylässä ensimmäisen Carmeninsa. Ensi kosketuksen Carmeniin hän sai Teatterikoulusta valmistumisen jälkeen Suomen kansallisoopperan assistenttina.

– Carmen on yksi kaikkein hienoimpia oopperoita ja Jyväskylässä on nyt loistava miehitys, oikean ikäiset ja näköiset ihmiset, aivan maailmanluokkaa, kehuu Söderblom.

Hehkutukseen yhtyvät myös Jyväskylän Oopperan tuottaja Lasse Allonen sekä harjoituksia tiiviisti seurannut säveltäjä ja kuoronjohtaja Pekka Kostiainen. Allosen mukaan Carmenin voisi esittää huoletta Savonlinnassa, Kansallisoopperassa ja myös ulkomailla.

Pekka Kostiainen nostaa koko solistikaartin huippuluokkaan ja yhtyy ohjaaja Söderblomin ennustukseen, että yleisölle vielä vieraat laulajat eivät pitkään ole vieraita. Kostiainen mainitsee päätähtien lisäksi Micaëlan roolissa laulavan Kaisa Rannan ja Mercédèksen roolissa esiintyvän Ena Pongracin. Kroatilainen Pongrac suoritti oopperalaulajan loppututkintonsa Berliinissä viime kesänä. Hän on syventänyt opintojaan muun muassa Christa Ludwigin (siirryt toiseen palveluun) mestarikurssilla.

Tarkkaan roolitetussa oopperakuorossa esiintyy yli 50 laulajaa. Iida Liimatainen

Vastaanottokeskus korvaa tupakkatehtaan

Alkuperäinen tarina sijoittuu Espanjan Sevillaan tupakkatehtaan ja sotilaskasarmin kylkeen. Jyväskylässä raamina toimii esimerkiksi vastaanottokeskus.

– Me emme ole enää mustalaisia emmekä tupakkatehtaan tyttöjä. Olemme maattomia, paperittomia, matkalla jonnekin, kuvailee oopperakonkari Maaria Manner Jyväskylän Oopperakuorosta.

– Siinä kuvataan ihmisen kodittomuutta ja epätoivoa. Ja kuitenkin siellä on se toivo, joka herää aivan ihmeellisistä asioista.

Ehkä se saa yleisönkin vähän ajattelemaan. Jenni Huisman

Oopperan tuoreet teemat saavat tunnustusta myös nuorilta Vox Aurea –kuoron laulajilta.

– On tosi kivaa, että oopperassa on ajankohtainen aihe. Ehkä se saa yleisönkin vähän ajattelemaan, miettii Jenni Huisman.

– Ajattelemaan esimerkiksi maailmantilannetta, koska osa on tosi rikkaita ja osa köyhempiä, joita mekin tässä näytellään, täydentää Jenni Lehtinen.

Vox Aurea -kuoro esiintyy Carmenissa vuorotellen kahdella ryhmällä. Iida Liimatainen

Baritoni Torikka ja tenori Furness kuumaverisinä

Suomalaisille tuttu baritoni Waltteri Torikka esittää oopperassa Carmenin pauloihin hetkeksi joutuvaa härkätaistelija Escamilloa. Miespääosassa keskeisessä Don Josen roolissa esiintyy vähemmän tuttu, mutta taitava tenori Sam Furness Iso-Britanniasta. Jyväskylän Carmen on hänen ensimmäisensä.

– Carmen sijoittuu nyt Suomeen, mikä ei ole kovin yleistä. Eivätköhän kaikki aiemmat täällä esitetyt Carmenit ole sijoittuneet Espanjaan. Olemme silti hyvin kuumaverisiä, huolimatta Suomen kylmästä säästä, lupaa Furness.

Ihan jokainen ei pääse oopperaa laulamaan. Jenni Huisman

Carmen-esityksiä on kaikkiaan toteuttamassa liki 180 ammattilaista ja harrastajaa. Suuressa oopperakuorossa on reilu 50 laulajaa ja lapsikuoro Vox Aureassa kaksi 20 laulajan vuorottelevaa ryhmää. Loppujoukko koostuu projektihenkilöistä, orkesterista ja pääosien esittäjistä.

– Tämä kokemus on tosi siisti ja niin monipuolinen. Tässä pääsee kokemaan monia uusia asioita. Ihan jokainen ei pääse oopperaa laulamaan, iloitsee Jenni Huisman Vox Aureasta.

Härkätaistelija Escamillo (Torikka) ja Don José (Fuerness) ajautuvat taisteluun Carmenista. Iida Liimatainen

”Hörömblöötä on pitänyt opetella ulkoa”

Carmen -oopperan laulut ja puheroolit esitetään kaikki ranskaksi. Se on tuonut lisähaasteita niin ammattilaisille pääosien esittäjille kuin harrastajakuorolaisillekin.

– Dialogiosuudet ovat hiukan vaikeita, sillä emme ole näyttelijöitä, emme siis yleensä näyttele ilman laulamista, myöntää Carmenia esittävä Ivana Srbljan.

– Olisi kestänyt todella kauan oppia laulamaan Carmen suomeksi, lisää Sam Furness.

– Hörömblöötä on pitänyt opetella ulkoa, ei voi mitään. Mutta kyllä se menee, kun musiikit ja kohtaukset yhdistetään, tunnustaa Maaria Manner Jyväskylän oopperakuorosta.

Sekin myytiin loppuun neljässä päivässä. Lasse Allonen

Parin vuoden takainen oopperaponnistus Don Giovanni oli Jyväskylässä suurmenestys. Don Giovanni täytti teatterisalin kahdeksan kertaa. Carmenin 10 esitystä myytiin loppuun nopeasti.

– Ihmeekseni saatiin kaikille sopimaan vielä yksi lisänäytös loppiaiselle. Sekin myytiin loppuun neljässä päivässä, kertoo tuottaja Lasse Allonen.