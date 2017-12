HRW: Kansanmurhan kohteeksi joutuneet jesidit aloittivat koston – ainakin 52 ihmistä surmattu

Julma kosto on kohdistettu heimoon, jonka epäillään tehneen yhteistyötä Isisin kanssa.

Kun Isis-terrorijärjestö piti hallussaan Pohjois-Irakia, se murhasi tuhansia jesidi-heimon miehiä ja pakotti tuhannet jesidinaiset seksiorjiksi.

Isis on nyt nujerrettu ja jesidit ovat alkaneet kostaa Isisin tukijoille, kertoo ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch (HRW).

Järjestön saamien tietojen mukaan jesidi-taistelijat ovat surmanneet ainakin 52 Al-Bu Metewut -heimon jäsentä. Jesidit epäilevät kyseisen heimon toimineen yhteistyössä isisin kanssa.

Surmattujen joukossa oli miehiä, naisia ja lapsia.

Jesidi-taistelijoiden kerrotaan kuuluneen Ezidkhanin prikaatit -nimiseen osastoon, joka on taistellut Isistä vastaan. Osaston edustaja on kertonut HRW:lle, että osasto on ollut mukana vangitsemassa heimon jäseniä, mutta ei vahvista surmaamista.

Edustaja sanoi kuitenkin, että Al-Bu Metewut -heimon jäsenet "ovat koiria, jotka ansaitsevatkin kuolla".

HRW kertoo kuulleensa, että jesidit olisivat olleet osallisina kahdessa muussakin tapauksessa, joissa paikallisten heimojen jäseniä oli vangittu ja vangitut olivat sen jälkeen kadonneet.

Human Rights Watch painottaa, etteivät jesidit saa käyttää heihin kohdistuneita julmuuksia perusteena omille kostotoimenpiteilleen.

– Kun maataistelut [Isistä vastaan] Irakissa laantuvat, valtion turvallisuusviranomaisten on keskitettävä huomionsa kostotoimenpiteiden estämiseen ja lakiin perustuvan hallinnon vahvistamiseen, sanoi HRW:n Lähi-idän alueen apulaisjohtaja Lama Fakih.

Lähteet: AFP