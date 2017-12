Osakkeiden myyntitappioita voi kuittailla pörssissä vielä kaksi päivää

Osakesijoittajat myyvät vuoden lopulla tavallista enemmän tappiolle kääntyneitä sijoituksiaan. Usein myyntipiikki jää viime tinkaan eli joulun ja uuden vuoden välisille päiville.

Kynnystä tappiomyynteihin on osaltaan madaltanut se, että myyntitappiot on voinut viime vuodesta alkaen vähentää aiempaa laajemmin pääomatuloista. Toista vuotta voimassa ollut verokohtelu on tehnyt tappiomyynneistä henkisesti helpompia kestää.

– Silloin, kun siitä [verokohtelusta] selvästi koetaan saatavan hyötyä, niin tappiolla myyminen on psykologisesti helpompaa. Nyt kun nämä vähennysmahdollisuudet ovat laajentuneet, niin kyllä ne selvästi tuovat motivaatiota tappiolla myymiseen, Osakesäästäjien toimitusjohtaja Antti Lahtinen sanoo.

Vielä pari vuotta sitten myyntitappioita sai vähentää vain osakkeiden myynti- eli luovutusvoitosta. Nykyisin osakkeiden myyntitappiot voi vähentää myös muista pääomatuloista, kuten vuokra- tai osinkotuloista. Luovutusvoittojen ja -tappioiden verokohtelusta voi lukea tarkat ohjeet (siirryt toiseen palveluun) verottajan verkkosivuilta.

Kauppoja tehdään edestakaisin

Osakkeiden myyminen tappiolla ei silti tarkoita sitä, että sijoittajan usko osakkeen arvonnousuun olisi loppunut tykkänään. On varsin yleistä, että vuoden lopulla myydyt osakkeet ostetaan takaisin pian vuoden vaihteen jälkeen.

– Sellaiset osakkeet, jotka ovat vuoden aikana laskeneet, saattavat ihan viime päivinä laskea lisää, Vastaavasti vuoden alussa tulee nousuja, kun [samaa osaketta] ostetaan takaisin, Lahtinen sanoo.

Hän tarkentaa, että edellä mainittu kurssiheilahtelu koskee lähinnä osakkeita, joita vaihdetaan vähän. Esimerkiksi Nokian kaltaisen suuryhtiön osakekurssiin piensijoittajien tappiomyynneillä ei ole juuri vaikutusta.

Mainio pörssivuosi

Kulunut vuosi on ollut osakesijoittajan kannalta hyvä. Kurssinousu on ollut parempaa kuin vuosiin. Kymmenen tuhannen pisteen raja yleisindeksissä saatiin sekin rikottua kesällä, tosin vain hetkellisesti. Antti Lahtisen mukaan osakesijoitusten tuottoja ei tarvitse hävetä.

– Helsingin pörssi on 6,5 prosenttia plussalla, mikä on ihan hyvä keskimääräinen vuosituotto. Jos tuottoon lisätään vielä osingot, niin päästään aika lähelle kymmentä prosenttia.

Lahtinen povaa hyvää myös ensi vuodesta, vaikka puheet osakemarkkinoiden ylikuumenemisesta ovat voimistuneet viikko viikolta.

– Vaikka monet sijoittajat sanovat, että nyt alkavat kurssit olla aika korkealla tasolla, niin varsinaisesti näköpiirissä ei ole syytä, miksi kurssit kääntyisivät laskuun.

Helsingin pörssin vuoden viimeinen kauppapäivä on huomenna perjantaina.