Verovapaudesta nauttinut Saudi-Arabia rahapulassa – ottaa käyttöön arvonlisäveron

Valtavista öljyrikkauksistaan tunnettu Saudi-Arabia on joutunut rahavaikeuksiin. Maa aikoo ottaa ensi vuoden alusta käyttöön viiden prosentin arvonlisäveron.

Saudi-Arabian esimerkkiä seuraa myös Arabiemiraatit samansuuruisella verolla ja muidenkin Persianlahden öljymaiden odotetaan ottavan vastaavanlaisia veroja käyttöön lähivuosina.

Asiasta kertoo mm. brittiläinen Independent-lehti (siirryt toiseen palveluun).

Kummassakaan maassa ei ole tähän saakka ollut varsinaista henkilöverotusta, mikä on houkutellut ulkomaisia työntekijöitä.

Verot otetaan käyttöön lähes kaikissa tuotteissa ja palveluissa. Poikkeuksen tekevät vuokrat, kiinteistöjen hankinnat, eräät lääkkeet, lentoliput ja koulumaksut.

Verot siirtyvät todennäköisesti suoraan hintoihin. Elinkustannusten odotetaan nousevan veron takia 2,5 prosenttia samaan aikaan, kun palkat pysyvät entisellään.

Vuonna 2014 tapahtunut öljyn hinnan romahdus on heikentänyt öljyvaltioiden taloutta ankarasti. Saudi-Arabiakin on leikannut menojaan. Kesällä maassa otettiin käyttöön tupakkaan ja virvoitusjuomiin kohdistettu kulutusvero.

Vero- ja leikkauspäätöksistä huolimatta Saudi-Arabian valtiontalouden ennakoidaan pysyvän miinuksella ainakin vuoteen 2023 saakka.

Viiden prosentin arvonlisävero on kansainvälisesti vertaillen hyvin matala. Yleensä vero on 20 prosentin tasolla. Suomessa yleinen alv-kanta on 24 prosenttia.