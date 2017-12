Yhdysvalloissa pakkasennätykset paukkuvat

Yhdysvalloissa on paikka, joka on nimennyt itsensä Kansakunnan jääkaapiksi.

Yhdysvaltain pohjois- ja keskiosissa varoitetaan hypotermiasta ja paleltumista. Kylmät tuulet puhaltavat Uudessa-Englannissa, Pennsylvanian pohjoisosissa ja New Yorkissa. Lämpötila laskee monin paikoin nollan alapuolelle.

Erien kaupunki Pennsylvaniassa on hautautunut tällä viikolla lumeen. Lumen syvyydeksi on mitattu yli puolitoista metriä. Liikenne on ollut pahoissa vaikeuksissa, kertoo uutistoimisto Reuters (siirryt toiseen palveluun).

Joulu oli muutoinkin valkoinen monin paikoin Yhdysvaltain keskilännessä ja koilliosissa.

International Falls ja Hibbing Minnesotassa ovat kisanneet pakkasennätyksestä. International Fallsin pikkukaupunki on jo aiemmin julistanut itsensä Kansakunnan jääkaapiksi ja tällä viikolla maine tuli todistettua, kun elohopea laski 37 asteeseen. Edellinen pakkasennätys oli 32 astetta vuodelta 1924. Hibbingin kaupunkikin pääsi tällä viikolla 28 asteeseen.

Kylmä sää jatkuu Yhdysvaltain pohjoisosissa koko viikon.

Lähteet: AP, Reuters