Helsingin turismi lyömässä ennätyksiä – "Vuosi on mennyt valtavan hyvin!"

Helsingin turismi on lyömässä tänä vuonna ennätyksiä. Asiasta kirjoittaa ruotsinkielinen Svenska Yle (siirryt toiseen palveluun).

Matkailijoiden yöpymisten määrä saattaa nousta jopa neljään miljoonaan. Viime vuoteen verrattuna kasvua on ainakin kaksitoista prosenttia, ennakoi Helsingin kaupungin kaupunkimarkkinointiyhtiön Helsinki Marketingin toimitusjohtaja Laura Aalto ruotsinkielisen Ylen haastattelussa.

– Helsingin matkailuvuosi on mennyt valtavan hyvin. Tästä tulee ennätysvuosi, hän sanoo.

Lokakuun loppuun mennessä yöpymisiä oli ollut jo 3,4 miljoonaa. Matkailijoista noin puolet oli ulkomaalaisia.

Matkailijoiden määrä varsinkin Kiinasta ja Venäjältä on noussut. Niiden venäläismatkailijoiden, jotka yöpyivät Helsingissä, määrä on kasvanut tänä vuonna liki 42 prosenttia, kiinalaismatkailijoiden puolestaan lähes 35 prosenttia, Svenska Yle kirjoittaa.

Aasialaisturisteja tuo Helsinkiin muun muassa suorien lentoreittien lisääntynyt tarjonta.

Matkailijoita Helsingin keskustassa. Riku Tonttila / Yle

Laura Aallon mukaan on vaikea sanoa, miten paljon Suomi 100 -hanke on vaikuttanut ulkomaalaisturistien määrään. Suomessa on ollut vuoden aikana monia isoja tapahtumia, esimerkiksi taitoluistelun maailmanmestaruuskilpailut, jotka olivat osa Suomi 100 -ohjelmaa.

Yle haastatteli Helsinkiin tulleita kisaturisteja maaliskuun lopulla: "Taivas on tänäänkin upea!" – Taitoluistelun MM-kisaturistit nauttivat muustakin kuin luistelusta.

Suomen itsenäisyyden juhlavuosi on myös saanut paljon näkyvyyttä kansainvälisessä mediassa, Aalto huomauttaa.

Toralf Tescher ja hänen tyttärensä Maria viettivät syyslomaa Helsingissä. Ronnie Holmberg / Yle

Helsinki on Kiinan somen kumppanikaupunki – "Ainutlaatuinen tilaisuus"

Syyskuussa Helsinki Marketing tiedotti, että Helsinki on valittu Kiinan suosituimman sosiaalisen median kumppanikaupungiksi (siirryt toiseen palveluun). Yhteistyö on täysin ainutlaatuinen tilaisuus valtavaan näkyvyyteen Kiinan sosiaalisessa mediassa ja digitaalisissa uutispalveluissa, Aalto hehkutti tuolloin tiedotteessa.

Yle on kertonut aiemmin syksyllä, että hotellit pursuavat turisteista Helsingissä ja tulijoita riittää niin itänaapurista, Euroopasta, Pohjois-Amerikasta kuin Aasiastakin.

Kiinalaisten kanssa työtä tekevän matkanjärjestäjän Unitoursin toimitusjohtaja Kari Tirkkonen on sanonut Ylelle uskovansa, että viiden vuoden kuluttua Suomessa voi käydä jopa miljoona turistia Kiinasta.

Helsingin matkailuvuodesta on tulossa aiempia parempi. Henrietta Hassinen / Yle

Kesäkuussa Yle puolestaan uutisoi erikoisesta ilmiöstä Helsingin korumarkkinoilla: kultasepät kertoivat, että matkaoppaat haluavat korvauksen, jos tuovat kiinalaisturistin liikkeeseen.

– He [matkaoppaat] ovat nähneet markkinaraon ja toimivat sen mukaan. Suomessa ei ole ehkä totuttu tällaiseen, kultasepänliike J. A. Tarkiaisen toimitusjohtaja Heikki Varonen arveli kesäisessä jutussa.

