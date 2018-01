Opettajahaave kariutui, mutta pettymys kääntyi iloksi – Nuoriso-ohjaaja Reima Korhonen on huomannut 16 vuodessa työnsä hurjan muutoksen

Mistä on kyse? Kajaanilainen Reima Korhonen on työskennellyt nuoriso-ohjaajana yli 16 vuoden ajan. Moni kaupunkilainen on tullut hänelle tutuksi.

Nuoriso-ohjaajan työn arvostus on lisääntynyt verkostoitumisen ja yhteistyön avulla. Nyt heidät koetaan vakavasti otettavina kasvattajina.

Kuunteleminen ja keskustelut elämästä, tulevaisuudesta ja haaveista ovat tärkeä osa nuorisotyötä.

Kajaani

Nuoriso-ohjaaja Reima Korhosen aamu alkaa peiliin katsomisella. Kysymyksessä ei ole hiusten laittaminen, vaan pohdinta siitä mitä päivä tuo tullessaan.

– Tänään on varmasti tulossa huipputilanteita ja ehkä myös haasteita. Niitä varten töihin lähdetään, pohtii Reima Korhonen.

Kajaanilaisille nuorille ja heidän vanhemmilleen Korhonen on tullut tutuksi vastuullisena ja arvostettuna nuorten ohjaajana, niin nuorisotalolla kuin kouluissakin. Nuoriso-ohjaajan työhön Korhonen ajautui hieman vahingossa runsaat 16 vuotta sitten. Tuolloin haaveena oli lastentarhaopettajan tai opettajan työ. Opiskelupaikka Opettajankoulutuslaitokseen ei kuitenkaan avautunut, vaikka Korhonen kokeili onneaan kaksi kertaa.

Tänä päivänä 41-vuotias Korhonen kokee asian koituneen hänen onnekseen.

– Tämä on ollut älyttömän ihanaa aikaa. Olen oppinut näkemään ja tuntemaan erilaisia ihmisiä ja saanut työkalupakkiin älyttömän paljon tarvikkeita tulevaisuutta varten, Korhonen sanoo.

Kajaanilaisen nuoriso-ohjaajan työn merkittävyys on huomioitu myös kaupunkilaisten keskuudessa. Se ilmenee monissa palautteissa, joissa kiitellään sitä, että hän on mukana nuorisotyössä.

– Se vetää hiljaiseksi. Tätä työtä tehdään omalla persoonalla ja vuosien varrella olen laittanut sen likoon.

Reima Korhoselle pelit ovat tulleet tutuiksi myös työn kautta. Kimmo Hiltunen / Yle

Vajaan parinkymmenen vuoden aikana nuoriso-ohjaajan työ on muuttunut monella tavalla. Korhosen aloittaessa työ oli yksinäistä pakertamista, nyt on verkostoitu ja yhteistyötä tehdään koulujen sekä seurakuntien nuorisotyön kanssa.

Myös ammatillisuudella on iso merkitys, ja esimerkiksi Kajaanissa kaikki nuoriso-ohjaajat ovat koulutettuja. Toisin oli vielä parikymmentä vuotta sitten. Tekijäjoukko oli kirjava, kun mukana oli ammatin hankkineita nuoriso-ohjaajia sekä lyhyillä sopimuksilla toimivia paikkaajia.

– Nyt nuoriso-ohjaajat ovat vakavammin otettavia kasvattajia ja kasvattajakumppaneita. Tähän on vaikuttanut se, että 16 vuotta sitten palkattiin paljon vakituista henkilökuntaa ja sitä kautta nuorisotyön uskottavuus lisääntyi, arvelee Korhonen.

Ympyrä sulkeutuu

Paljon on vettä virrannut Kajaaninjoessa sen jälkeen, kun Reima Korhonen aloitti nuoriso-ohjaajana. Nyt ympyrä on omalla tavalla sulkeutumassa, sillä mukaan on tullut lapsia, joiden vanhemmat ovat olleet Korhosen ohjauksessa 16 vuotta sitten.

– Heitä on ollut mukana muutamina vuosina meidän leireillä ja pikku hiljaa he kasvavat nuorisotalon ympyröihin. Tuntuu aika uskomattomalta, että tällaisessa tilanteessa ollaan. Vuodet vierivät, ikää tulee ja nuoret kasvavat.

Korhosen pitkäaikainen toive on toteutunut, kun Kajaanissa on aloitettu koulunuorisotyö, joka on yksi työmuoto koulujen arjessa. Nuoriso-ohjaaja kohtaa koulutyön ohessa niin yksilöitä kuin koululuokkia ja räätälöi toimintansa tarpeen mukaan.

– Työpanostani käytetään tällä hetkellä pääosin koulunuorisotyössä. Toki olen mukana myös nuorisotalon iltapäivissä ja joskus myös illoissa, kertoo Korhonen.

Biljardipallot ovat valmiina uuteen nuorisoiltaan. Kimmo Hiltunen / Yle

Musiikki, salibandy ja liikkuminen ovat isossa roolissa Korhosen elämässä ja työn teossa. Hän toivookin, että nuoret olisivat saaneet edes osan siitä kokemuksesta, jonka hän on saanut omaan elämäänsä muun muassa musiikin kautta.

– Olen halunnut välittää niitä kokemuksia nuorille, että tulisi hyviä juttuja, joiden kautta pystyttäisiin rakentamaan tulevaisuutta.

Ensiasunnon hankinnassa mukana

Nuorisotyössä Reima Korhonen on ollut mukana monenlaisissa tilanteissa. Hän on ollut katselemassa nuorten kanssa yhdessä ensimmäisiä asuntoja, opiskelupaikkoja on mietitty tarkkaan ja käyty keskusteluja siitä, mitä nuoren elämässä tapahtuu tällä hetkellä ja suunniteltu heidän tulevaisuuttaan. Keskusteluissa on puhuttu myös kuolemasta ja onnettomuuksista, jotka ovat tulleet nuorelle ihmiselle yllätyksenä. Tavoitteena on, että hankalatkin asiat voidaan kääntää tulevaisuuden opiksi.

– Osan kanssa käydään syvällisiä keskusteluja elämästä, tulevaisuudesta ja haaveista, joita kohden mennään. Joidenkin kanssa keskustelut ovat vain pintaraapaisu, kertoo Korhonen.

Nuorten kanssa on etsitty yhdessä myös ensiasuntoja. Terri Niemi / Yle

Nuoria on monenlaisia ja myös he ovat muuttuneet Korhosen työuran aikana. Miehen mielestä suurin osa nuorista on äärettömän fiksuja ja heidän kanssaan on mukava työskennellä.

Korhonen käyttää omenalaatikkoteoriaa puhuessaan nuorista, sillä laatikkoon mahtuu hyvien hedelmien lisäksi aina muutama huono omena, jotka tuovat omat haasteensa.

– Olipa kyseessä haasteellinen tai vähemmän haasteellinen nuori, niin heidän kanssa tehdään töitä. Toisaalta syvällisimmät suhteet tulevat haasteellisten nuorten kanssa, koska juuri haasteiden vuoksi heidän kanssa ollaan enemmän tekemisissä, sanoo Korhonen.

Parhaat keskustelut syntyvät yhdessä tekemisestä

Yhdessä tekeminen ja kasvotusten kohtaaminen on Korhosen mielestä paras tapa, jolla nuoriin saa keskusteluyhteyden. Tietokoneen kanssa ei tehdä nuorisotyötä, vaikka myös sosiaalisessa mediassa voi kohdata nuoria.

– Siellä kohtaamiset tapahtuvat eri tavalla. Itselleni niin sanotut live-kohtaamiset ovat tärkeämpiä, toteaa Korhonen.

Reima Korhonen odottaa nuorisotalolla kävijöitä. Kimmo Hiltunen / Yle

Nuorisotalon erilaiset pelit ja aktiviteetit mahdollistavat keskusteluyhteyden syntymisen ja parhaat rupattelut saadaankin aikaan toiminnan kautta. Esimerkiksi itse valmistettujen hampurilaisten kautta tarjoutuu mahdollisuus uudenlaisiin avauksiin, sillä moni nuori ei ole tehnyt koskaan kotona jauhelihapihvejä.

– Ne ovat hienoja tilanteita itselle ja varmasti myös nuorelle siinä vaiheessa, kun tungetaan käsi sinne suhteellisen kylmään jauhelihamössöön. Väittäisin, että ne ovat aika ikimuistoisia hetkiä ainakin osalle, uskoo Korhonen.