"Täydellistä välinpitämättömyyttä" – YK:n maajohtajalta harvinaista kritiikkiä länsijoukkojen sotatoimista Jemenissä

Saudi-Arabian johtamassa liittoumassa Jemenissä taistelee muun muassa yhdysvaltalaisia ja britannialaisia sotilaita.

Kuluneiden kymmenen päivän aikana taisteluissa on kuollut 109 siviiliä. Liittouman joukot hyökkäsivät muun muassa vilkkaalle torille, seurauksena 54 kuollutta, 32 loukkaantunutta. Joukossa myös lapsia. Maatilalle tehdyssä iskussa puolestaan kuoli 14 perheenjäsentä.

Muissa ilmaiskuissa kuoli 41 siviiliä, ja 43 loukkaantui.

YK:n korkea viranomainen, maakoordinaattori Jamie McGoldrick sanoo sotaa turhaksi ja järjettömäksi.

– Tapahtumat osoittavat täydellistä välinpitämättömyyttä kaikilta osapuolilta, myös Saudi-liittoumalta. Ainoa, mitä tässä järjettömässä sodassa on saatu aikaan, on maan tuhoutuminen sekä mittaamaton kärsimys, jolla kaikki osapuolet sen kansaa rankaisevat, hän sanoo.

Kansainvälisiä lakeja ei noudateta

McGoldrick muistuttaa, että sodan osapuolien tulisi kansainvälisten lakien mukaan säästää siviilit ja siviili-infrastruktuuri.

YK:lla ei ole tiedossa tuoretta tietoa sodassa kuolleiden siviilien määrästä, mutta vuonna 2016 syksyllä järjestö arvioi ainakin 10 000 ihmisen kuolleen.

YK luokittelee Jemenin kriisin tällä hetkellä pahimmaksi koko maailmassa. Kahdeksan miljoonaa ihmistä on nälänhädässä, kolera-epidemia on tartuttanut taudin miljoonaan ihmiseen ja köyhän maan talous on romahtanut.

Jemen oli jo ennen sotaa yksi maailman köyhimmistä maista.

Lähteet: Reuters