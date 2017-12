”Kun luontoon lähtee, se on aika mindfulnessia” – retkihaaste on tarjonnut elämyksiä vuoden ympäri

Somessa heitetty Retkihaaste on innostanut vuoden ajan nauttimaan luonnosta. Haasteeseen tarttunut Mirka Muukkonen on kokenut monia elämyksiä retkillään.

– Olen aina tykännyt luonnosta, mutta on ollut vähän vaikea löytää syitä, miksi mennä luontoon tai mitä siellä tehdä, miettii Mirka Muukkonen vuoden takaista itseään.

Sosiaalisessa mediassa levinnyt Retkihaaste (siirryt toiseen palveluun) antoi hyvän kimmokkeen lähteä kotisohvalta omaa puutarhaa kauemmas raikkaaseen ulkoilmaan. Elina Kynsijärven ja Henni Mustakorven ideoima haaste listasi retkikohteen vuoden 2017 jokaiselle viikolle, ja turkulaisen Mirka Muukkosen ohella moni muukin on haasteeseen tarttunut.

”Kun luontoon lähtee, se on aika mindfulnessia” – retkihaaste on tarjonnut elämyksiä vuoden ympäriLuontoretken on voinut tehdä niin lähimetsään kuin kansallispuistoonkin, etsiä pitkospuita, luolia tai kalliomaalauksia, käydä ihailemassa suomaisemia tai jäämuodostelmia.

Haasteessa heitetyt kohteet ovat jokaisen ulottuvilla, luontoelämysten ei ole tarkoitus olla suorittamista. Retkihaaste on saanut innostuneen vastaanoton, joten jatkoa on luvassa tulevallekin vuodelle.

Luonto on mielentila

Mirka Muukkonen toteaa, että kaupunkilaiseltakaan luontoon pääseminen ei paljoa vaadi. Hienoja luontokohteita on esimerkiksi Turun seudulla joukkoliikenteen reittien varrella.

Mirka Muukkonen ei tunnustaudu himoliikkujaksi, mutta Retkihaaste on antanut kimmokkeen lähteä luontoon. Mirka Muukkonen

– Kun luonnossa, metsässä ja merellä käy, siihen tulee oikeasti vähän himo. On pakko päästä ja haluaa mennä uudelleen. Se on mielentila, pohtii Muukkonen.

Varustekilpaakaan ei lähiretkeily vaadi. Usein riittää, kun repussa on lämmintä ylle, vesipullo ja termarissa lämmintä juotavaa. Kunnon jalkineet ja istuinalusta kannattaa ottaa mukavuutta tuomaan.

– Esimerkiksi Metsähallituksen ylläpitämissä kohteissa on laavut ja sieltä löytyy puut. Puukko ja tulitikut mukaan, ja voi itse sytyttää tulet, vinkkaa Muukkonen.

Elämyksiä ja kohtaamisia

Tarttuessaan haasteeseen Mirka Muukkonen ei välttämättä ajatellut, että kaikki 52 kohdetta tulee koluttua läpi. Mutta niin vain retkiä kertyi, ehkä vähän useampikin. Usein matkaseurana on ollut teini-ikäinen poika, toisinaan muita sukulaisia.

Teijon kansallispuisto tarjoaa upeat puitteet eräretkelle. Mirka Muukkonen

Yksi Muukkosten retki suuntasi Matildanjärvelle Teijon kansallispuistoon. Yöt olivat pääsiäisen aikaan selvästi pakkasella, ja Muukkosta alkoi jo arveluttaa, kuinka retkeilijät selviävät telttayöstä laavulla. Hyvin selvittiin, ja retki tarjosi unohtumattomia elämyksiä.

Pitkospuita kun käveli suomaisemassa, puut heijastuivat mustista suolammista. Kurkien laulanta kaikui. Mirka Muukkonen

– Silloin oli kylmä ja kuulas ilma. Pitkospuita kun käveli suomaisemassa, puut heijastuivat mustista suolammista. Kurkien laulanta kaikui, se oli todella voimakas kokemus, kuvailee Mirka Muukkonen.

Jurmon kanervanummilla rapsutusetäisyydelle tuli ylämaankarjaa. Mirka Muukkonen

Mieleen on painunut myös kohtaaminen kesäisellä retkellä ulkosaaristoon, Jurmoon.

– Kävelyretkillä Jurmon kanervanummilla tuli ylämaankarjaa vastaan. Ensin vähän pelästyimme, kun ne ovat aika isoja otuksia, tukka silmillä ja isot sarvet. Ne tulivat ihan lähelle tutustumaan ja saimme rapsutella, naurahtaa Mirka Muukkonen.

Huolet huuhtoutuvat hiekkaan

Kommelluksiltakaan ei aina voi välttyä. Kesällä Mirka Muukkonen etsiskeli Ruissalon Kuuvannokasta kalliohakkausta, josta oli kerrottu lehdessä.

– Rantakalliolla sitä etsiessäni en ehkä katsonut mihin astun, ja plompsahdin mereen. Vaatteet kastuivat, ja puhelin ui siinä mukana ja kuoli. Onneksi ei käynyt pahemmin, mutta aina on tärkeä kertoa läheisille, missä aikoo liikkua.

Kulunut vuosi on ollut täynnä hienoja kokemuksia ja yhteisiä hetkiä perheen ja sukulaisten kanssa luonnossa liikkuen. Muistot ovat palautuneet elävinä mieleen, kun Mirka Muukkonen on koostanut retkiltä kerääntyneitä valokuvia koosteeksi.

– Kun luontoon lähtee, se on aika mindfulnessia. Huolet unohtuvat äkkiä, kun kiertelee metsässä tai meren rannalla. Se on todella vapauttavaa ja rentouttavaa.