Teetkö työtä jauhojen, lehmien tai kemikaalien parissa? Selina Lepistön astma paheni niin, että hänen täytyi vaihtaa ammattia

Mistä on kyse? Oululainen Selina Lepistö sairastui astmaan ja joutuu vaihtamaan työtään.

Lepistö arvelee lapsena sairastetun heinänuhan vaikuttaneen astman syntyyn.

Työterveyslaitoksen lääkärin mukaan omat allergiat on syytä huomioida ammattia valitessa.

Perinteisten allergisoivien töiden rinnalle syntyy uusia altistavia ammatteja.

Oireita pahentavaa työtä tulisi välttää.

Selina Lepistö pyyhkii pöydiltä pölyjä tutussa toimistotilassa.

Hänellä on jäljellä enää viimeiset työpäivät siivoojan ammatissa. Nelikymppinen Lepistö sai vajaa vuosi sitten kuulla sairastavansa astmaa. Hän päätti vaihtaa ammattiaan, sillä koki siivoojan työn pahentavan oireita.

– Tämä työ hankaloittaa oloa ja sillä on väsyttävä vaikutus. Väsymys on nyt ihan jokapäiväistä, mutta on jonkin verran helpottanut lääkityksen myötä, oululainen Lepistö sanoo.

Lepistön mukaan pahinta siivoojan työssä astman kannalta ovat hajut ja pölyt. Hän esimerkiksi joutuu käyttämään puhdistuskemikaaleja, jotka ärsyttävät hengitystä.

Osa hänen siivoamistaan tiloista on vanhoja ja niissä on sisäilmaongelmia. Myös lehtien ja paperien tuore muste saa Lepistön oireilemaan.

Oireita pahentavaa työtä vältettävä

Suomessa sairastuu vuosittain astmaan noin 10 000 työikäistä ihmistä. Heistä noin 20 prosenttia sairastaa Lepistön tavoin työn pahentamaa astmaa. Varsinaisen ammattiastmadiagnoosin saa vuosittain 50 – 100 henkilöä. Töissä käyviä astmaatikkoja voi olla jopa 250 000.

Satu Soini työskentelee Työterveyslaitoksen Oulun aluetoimipisteen ylilääkärinä. Timo Nykyri / Yle

Valtaosa astmaatikoista pystyy jatkamaan työssään normaalisti, kertoo Työterveyslaitoksen Oulun aluetoimipisteen ylilääkäri, työterveyshuollon erikoislääkäri Satu Soini.

– Suurin osa astmasta onneksi on lievää, ja meillä on hyvät hoidot, silloin se ei juurikaan vaikuta työssä selviytymiseen ja ammatin valintaan, Soini sanoo.

Pienellä osalla astma on kuitenkin niin vaikea, että se oireilee hoidosta huolimatta. Silloin heidän voi olla vaikea selvitä työssä, joka pahentaa oireita.

– Esimerkiksi herkistäviä ja ärsyttäviä tekijöitä, poikkeuksellisia lämpöoloja ja voimakasta fyysistä kuormitusta tulisi välttää.

Jauhot ja lehmät allergisoivat

Siivoojan työ on yksi perinteisistä astmaa pahentavista töistä. Soinin mukaan eniten allergisoivia ovat kuitenkin jauhot ja lehmät. Eli suurin astmariski on töissä, joissa altistutaan eläin- ja kasviperäisille proteiineille. Näitä ovat esimerkiksi elintarvikeala, leipomot ja maataloustyö, jossa ollaan eläinten kanssa tekemisissä.

– Myös kauneudenhoitoala, puun käsittely, jotkin teolliset työt, kasvihuonetyöt ja kukkakaupat voivat altistaa astmalle, Soini listaa.

Siivoojan ammatti on yksi perinteisistä astmaa pahentavista ammateista. Timo Nykyri / Yle

Monesti työperäisen allergian tai astman taustalta löytyvät erilaiset kemikaalit. Esimerkiksi akrylaatit aiheuttivat aikaisemmin ongelmia hammashoidossa, nyt ne altistavat astmalle ripsi- ja kynsitudioissa (siirryt toiseen palveluun) (Tukes) .

On hyvä tiedostaa, että omilla allergioilla voi olla työn kannalta merkitystä. Satu Soini

Soinin mukaan terveydenhuollon ammattilaisten täytyy olla tuntosarvet pystyssä uusien ammattikuntien kanssa. Uusia ammattiastman aiheuttajia tai uusia altistavia töitä tunnistetaan jatkuvasti. Esimerkiksi putkistosaneerauksissa on alettu käyttää allergisoivaa epoksihartsia. Se on vanhastaan tunnettu herkistävä kemikaali, mutta sen käyttö putkistosaneerauksessa on uutta, Soini sanoo. Pahimmassa tapauksessa kemikaaleille altistuminen tarkoittaa alan vaihtoa.

Moni nuorikin joutuu vaihtamaan alaa

Selina Lepistö sai astmadiagnoosin nelikymppisenä, mutta hän arvelee sairastuneensa jo kymmenen vuotta sitten. Julkisen terveydenhuollon puolella Lepistön oireita hoidettiin flunssana. Mahdollista astmaa alettiin epäillä työterveyshuollossa, kun Lepistö valitteli uupumustaan. Hän itse arveli kärsivänsä uniapneasta.

– Kun astma todettiin, se ei ollut enää lievimmästä päästä.

Satu Soini törmää työssään myös hyvin nuoriin ammattinsa sairastuttamiin ihmisiin. Työterveyslaitoksella on tutkittavana jopa parikymppisiä, vasta työuransa alussa olevia ihmisiä. Osa joutuu vaihtamaan alaa jo ennen kuin on valmistunut ammattiin.

Soinin mukaan allergialle ja astmalle altistavista töistä olisi hyvä olla tietoa jo siinä vaiheessa, kun nuoret pohtivat ammatinvalintaansa.

– On hyvä tiedostaa, että omilla allergioilla voi olla työn kannalta merkitystä.

Selina Lepistö uskoo uuden työnsä lastenvaatteiden myyjänä sopivan hänelle siivoustyötä paremmin. Timo Nykyri / Yle

Työterveyslaitos on laatinut listan ammateista (siirryt toiseen palveluun), jotka voivat olla haitallisia allergikoille ja astmaatikoille.

Myös Selina Lepistö muistelee sairastaneensa lapsena heinänuhaa. Se on voinut vaikuttaa myös astman syntyyn. Hän uskoo uuden työnsä lastenvaatteiden myyjänä sopivan hänelle siivoustyötä paremmin.

– Onneksi sain vielä tällä iällä uuden työpaikan, Lepistö iloitsee.

Soinin mukaan allergia tai astma eivät automaattisesti sulje pois tiettyjä ammatteja, vaikka niiden on todettu pahentavan sairautta. Hyvällä suojautumisella ja oikealla lääkityksellä työskentely voi onnistua.

– Ainoastaan palomiehen ammatti ei pääsääntöisesti sovi astmaatikolle, sillä astma voi estää savusukeltamisen.