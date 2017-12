Romutuspalkkiot tulevat taas – Tarkista tästä, irtoaako omasta kärrystäsi vielä tuhatlappunen tai pari

Romutuspalkkion voi saada kun ostaa uuden auton ennen ensi elokuun loppua.

Romutuspalkkio oli käytössä aiemmin kokeiluluontoisesti heinä-joulukuussa 2015. Silloin palkkion sai, kun romutti yli 10 vuotta vanhan auton ja osti samalla uuden. Päästörajana oli enintään 120 grammaa hiilidioksidia kilometriä kohti.

Hiilidioksidipäästöjen raja tiukentunut

Nyt romutuspalkkion saa sellainen sellainen bensa- tai dieselkäyttöisen henkilöauto, jonka hiilidioksidipäästöt ovat enintään 110 grammaa hiilidioksidia kilometriä kohti.

Jos auton käyttövoimana on joko kokonaan tai osittain korkeaseosetanoli, metaani (maa- tai biokaasu) tai sähkö (täyssähköauto tai ladattava hybridi), uudelle autolle ei aseteta päästörajaa.

Bensa- tai dieselkäyttöisestä autosta saa romutettuna 1 500 palkkion. Muista autoista 2 500 euroa. Autoala tukee romutusta 500 eurolla autoa kohden, loppu on valtion osuutta. Hallituksen budjettiriihessä romutuspalkkioihin varattiin 8 miljoonaa euroa.

Uuden ostamiseen voi käyttää vain yhden romutuspalkkion

1. Auto pitää romuttaa virallisessa romutuspisteessä, ja siitä pitää saada todistus. Suomen Autokierrätyksen kotisivuilta voi tarkistaa missä romutuspisteet sijaitsevat.

2. Romutuspalkkion saavat vain henkilöautot, ja auton pitää olla ensirekisteröity ennen vuotta 2007.

3. Romutettavan auton pitää olla liikennekäytössä romutushetkellä. Sen on pitänyt olla käytössä ainakin jonkin aikaa vuonna 2017. Käytännössä Trafin mukaan vähintään yhden päivän ajan. Romutettavalla autolla ei tarvitse olla voimassa olevaa katsastustodistusta.

4. Romutus ja uuden auton ostosopimus pitää olla päivätty tammikuun ja elokuun viimeisen päivän välille.

5. Romutuspalkkion saa vain kerran samasta autosta. Uuden ostamiseen voi käyttää vain yhden romutuspalkkion.

7. Palkkion voi saada yksityishenkilö, joka on omistanut tai jonka hallussa romutettava auto on ollut vähintään vuoden. Yritykset tai yhteisöt eivät voi saada romutuspalkkiota.

8. Autojen maahantuojat hoitavat romutuspalkkion hakemisen uuden auton ostamisen yhteydessä.

Kampanjan odotetaan myyvän tuhansia uusia autoja

Hallitus arvioi, että romutuspalkkion avulla myydään 7 400 uutta autoa, joista hieman alle puolet olisi sellaisia, joita ei olisi ostettu ilman romutuspalkkiota.

Autoalan keskusliitto pitää kampanjaa tervetulleena. Toimitusjohtaja Pekka Rissa arvioi, että sen siivittämänä myydään vähintään 5 000 uutta autoa.

– Edelliseen kertaan verrattuna on mielenkiintoista nähdä, kuinka paljon menee tavallisia polttomoottoriautoja ja kuinka paljon ladattavia hybridiautoja, Rissa pohdiskelee.

Arviot myyntimääristä perustuvat edelliseen kokeiluun, jolloin määrärahoista 3 miljoonaa euroa käytettiin heti ja 8 miljoonaakin tuli täyteen nopeasti.

Rissan mukaan Suomessa on edelleen vanha autokanta. Romutusikäisiä 17-20 -vuotiaita autoja on satoja tuhansia. Yli kymmenen vuotta vanhoja autojakin on pitkälti yli toista miljoonaa. Suomessa romutetaan noin 70 000 autoa vuodessa.

Romutuskampanjan innostamana hankitaan yleensä hieman keskihintaista halvempi auto.

– Viimeksi ostettiin romutuskampanjalla keskimäärin noin 20 000 euron auto. Kun uusien autojen keskihinta on noin 32 000 euroa, niin hieman halvempaa ja pienempää hankittiin, toimitusjohtaja Pekka Rissa summaa.