Moottorikelkkailija ajoi sulaan Kangasalla – mökkiläinen kannatteli miestä soutuveneestä

Pirkanmaan isoilla selillä jääkannet ovat vielä hyvin heikkoja, jos niitä on ollenkaan. Kuva napattu joulupäivänä Pyhäjärven rannasta Nokialla.

Kangasalla moottorikelkkailemaan lähtenyt mies ajoi iltapäivällä sulaan Längelmäveden Haapasaarenselällä. Jäihin vajoaminen tapahtui noin 400 metrin päässä rannasta.

Rannassa ollut mökkiläinen kuuli avunhuudot ja työnsi soutuveneen jäätä pitkin sulaan. Pelastustoimiin kiirehtinyt sivullinen sai kannateltua moottorikelkkailijaa pinnalla, kunnes pintapelastajat saivat tuotua hänet rantaan.

– Tapaus sattui noin kello 13.50. Mies ehti olla vedessä reilut puoli tuntia, ennen kuin pintapelastajamme saivat hänet ylös, päivystävä palomestari Heikki Havukainen kertoo.

Pelastuslaitoksen tietojen mukaan vanhempi mieshenkilö loukkaantui vakavasti. Hänet on kuljetettu kriittisessä tilassa Tampereen yliopistolliseen sairaalaan.

"Jäällä pitää olla hyvin tarkkana"

Heikki Havukaisen mukaan jääpeite Längelmävedellä kantaa kulkijaa paikoin, mutta sulapaikkoja on vielä paljon.

– Reitit on syytä tuntea todella tarkkaan, jos jäällä aikoo liikkua. Ei jää missään nimessä vahvaa ole vielä missään Pirkanmaalla, Havukainen sanoo.

Havukaisen tietojen mukaan moottorikelkkailijan pelastaminen oli tämän talven ensimmäinen vesipelastustehtävä pelastuslaitokselle.

Varoituksen sanat lausuu myös Tampereen kaupungin satamapäällikkö Matti Joki.

– Näsijärvellä ja Pyhäjärvellä vasta poukamat ovat jäässä. Nyt ei kannata pyrkiä jäälle vielä niissäkään, sillä heikkoja kohtia on paljon ja niitä on vaikea huomata, kun riitteen päällä on lunta, Joki sanoo.

Lumipeite myös hidastaa jään paksuuntumista.