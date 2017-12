Kauppa käy, mutta rahoja saa odottaa – Roudan puute estää metsänkorjuun: "Pahin tilanne 30 vuoteen"

Metsäkoneiden on vaikea työskennellä vetisessä maastossa.

Koko Etelä- ja Keski-Suomessa metsäkoneiden työskentely on käynyt erittäin vaikeaksi. Teollisuuslaitoksia uhkaa puupula, kun puuta ei saada metsästä pois.

Metsäkone harventaa metsää tienreunassa Lappeenrannan Joutsenossa. Välillä koneen kuski tulee sadattelemaan pehmeää metsänpohjaa; työt eivät meinaa onnistua.

Koko Etelä- ja Keski-Suomessa sää on metsänkorjuun kannalta ollut poikkeuksellisen huono. Talvi on ollut leuto, minkä takia maa ei ole routaantunut. Siksi valtavan painavien metsäkoneiden käyttäminen on monin paikoin mahdotonta.

– Tilanne on ongelmallinen. Maa on erittäin märkä ja routaa ei ole. Viime viikkojen lumisade on tehnyt maan päälle eristyskerroksen, joten pieni pakkanen ei edes jäädytä maata, tuskailee Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan johtaja Markku Vaario.

Pahimmassa tapauksessa routaa ei tule metsiin koko talvena. Tällöin merkittävä osa puusta jää korjaamatta. Ja vaikka metsäkone pystyisikin puut kaatamaan, niin tukkeja ei saada tien varresta teollisuuslaitoksiin, koska vettyneet hiekkatiet eivät kestä tukkirekkojen painoa.

Markku Vaarion laskelmien mukaan tällaista talvea ei ole ollut 30 vuoteen.

– Noin kolmasosa vähemmän on korjattu metsää tänä syksynä viime syksyyn verrattuna, kertoo Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan johtaja Markku Vaario.

Ajokone vie puuta metsästä Tommi Parkkinen /Yle

Rahat jäävät saamatta

Puukauppa on käynyt viime aikoina hyvin, mutta koska puuta ei ole päästy kaatamaan, jäävät metsänomistajilta metsärahat saamatta. Monin paikoin talvikohteita on jouduttu siirtämään ensi talveen.

Erityisesti märkiä ja soisia metsäalueita olisi paras aika kaataa talvella jäisen maan aikaan. Jäinen ja routainen maa estää metsäkoneen painumisen maahan, eikä metsäkoneesta jää renkaiden painaumia maahan. Tällä hetkellä kaikki metsänomistajat eivät edes halua metsäkoneita metsiinsä juuri siksi, että valtavat renkaat tekevät metsään leveät ja syvät urat.

– Ajourat saattavat myös vaurioittaa puiden juuria ja sitä kautta lahottaa puita, kertoo Markku Vaario.

Vaarion mukaan roudattomasta tilanteesta kärsivät nyt sekä metsänomistajat että metsäteollisuus.

Routainen maa mahdollistaa soisten ja vetisten alueiden hakkuut. Pasi tapanainen /Yle

Sahalla puupula

Savitaipaleella yli 60 vuotta toiminut Tiaisen saha on poikkeuksellisen tilanteen edessä. Kauppa kävisi, mutta tukkeja ei saada tarpeeksi.

– Meillä on koko syksy ollut normaalia pienempi tukkivaranto sahalla. Sahattavat erät ovat pieniä ja niiden käsittely on hitaampaa, kertoo Tiaisen sahan toimitusjohtaja Tero Tiainen.

Tiaisen mukaan puuta olisi metsässä ja teiden varrella saatavilla, mutta niitä ei märkien teiden ja kosteiden metsien takia saada sieltä pois.

Tero Tiainen luottaa siihen, että talvi tulee tammikuussa ja tilanne normalisoituu. Tiaisen saha on ratkaissut vaikean ajan pitämällä nyt talvilomia ja pyrkii sen aikana saamaan puuta sahalle mahdollisimman paljon. Kysyntää Tiaisen sahan tuotteille olisi.

– Kaikki menisi mitä saadaan tehtyä, kertoo Tero Tiainen.

Ajokone tukkilastissa metsässä Lappeenrannan Joutsenossa. Tommi Parkkinen /Yle

Kauppa käy

Metsistä yritetään nyt saada puuta teollisuuslaitoksiin mahdollisimman nopeasti, ennen kuin kelit muuttuvat vielä nykyistä huonommaksi. Vaikka metsäkone pystyisikin metsässä työskentelemään, alkavat tiet mennä huonoon kuntoon, jolloin puuta ei päästä hakemaan teiden varsilta pois.

– Ensimmäisenä vastaan tulee tien kantavuus, josta alkaa puun matka kohti tehtaita, kertoo UMP metsän Itä-Suomen aluejohtaja Janne Seilo.

Seilon mukaan puukauppa on käynyt hyvin, mutta puuta ei päästä korjaamaan metsästä ja hakemaan teiden varsilta pois. Noin kolmasosa suunnitelluista kohteista on jouduttu siirtämään tulevaisuuteen.

– Suurin huoli on alempiasteisen tieverkoston kunnosta. Siihen pitäisikoko valtakunnassa katseet kääntää ja laittaa panoksia, jotta saadaan tieverkosto palvelemaan Suomen metsätaloutta, kertoo Seilo.

Sellutehtailla on yleensä muutaman viikon varasto puuta. Nyt se on vielä riittänyt, kun esimerkiksi koivua tuodaan Venäjältä. Mutta sekään ei auta, kun säät ovat leudot Venäjälläkin.

Vaikka metsää pystyttäisiin hakkaamaan, ei puuta välttämättä saada pois teiden varsilta. Sateet tekevät hiekkatiet vetisiksi, eivätkä ne kestä tukkirekkojen painoa. Tommi Parkkinen /Yle

Hakkuut vähissä

Tällä hetkellä Etelä- ja Keski-Suomen metsissä pystytään tekemään vain avohakkuita ja kovan maaperän harvennuksia.

– Ainoastaan Salpausselän harjun kankaat ovat hyvässä kunnossa. Siellä pystytään hakkaamaan ympäri vuoden.

Metsänomistajat ja teollisuus toivovat kovia pakkasia.

– Jos saisimme oikein kovan pakkastalven, niin tilanne voisi helpottaa. Jos taas vettä tulee taivaalta ja viimeisetkin lumet sulavat, niin tilanne muuttuu entistä huonommaksi, sanoo Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan johtaja Markku Vaario.

Vaarion mukaan kovaa pakkasta toivotaan myös hyönteistuhojen välttämäksi. Tuhoisaa kirjanpainajaa voi ensi kesänä olla runsaasti, jos pakkanen ei pääse niitä tuhoamaan.