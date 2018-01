1000 asukkaan asuinalue, iso puisto ja uusi tori – näivettyvä pikkukaupunki myllää keskustansa uusiksi: "Rohkea valinta"

Aluetutkija Timo Aron mukaan Haminan ratkaisu on poikkeuksellisen rohkea.

Mistä on kyse? Hamina investoi 20 miljoonaa euroa isoihin rakennushankkeisiin kaupungin keskustassa

Tekeillä on uusi iso asuinalue, keskuspuisto ja entistä parempi areena isoille yleisötapahtumille

Aluetutkija Timo Aron mukaan Haminan investoinnit ovat kaupungin kokoon ja sijaintiin nähden poikkeuksellisen rohkeita

Haminan keskustassa asioiminen on vaatinut kaupungin asukkailta pitkää pinnaa kuluneen vuoden aikana. Joku tienpätkä on ollut jatkuvasti kiinni eikä parkkipaikkoja ole aina löytynyt, kun sekä kauppatoria että kahta suurinta kauppaa on remontoitu samaan aikaan.

– Pysäköinnissä ja liikenteessä on ollut aika paljon rakentamisen aikaisia rajoituksia, joista on tullut etenkin perjantaisin jonkin verran kommenttia asukkailta. Nyt ne alkavat helpottaa, kertoo Haminan kaupunkikehitysjohtaja Matti Filppu.

Vuodenvaihteessa odotus palkitaan, kun sekä tori että kaupat hohtavat uutuuttaan. Torille, joka oli ennen käytännössä autio, valmistuu uusi palvelurakennus, jossa on kahvila, huoltotiloja, vessoja ja esiintymislava. Lisäksi torin valaistusta ja kivetystä on uusittu. Myynti- ja pysäköintipaikkoja järjestettiin uudelleen jo kesällä. Parin kilometrin päähän alakaupunkiin nousee vuoden aikana uusi, yli 600 oppilaan yhtenäiskoulu.

Nämä ovat kuitenkin vasta alkua. Hamina on varannut suuriin rakennushankkeisiin 20 miljoonaa euroa, josta puolet tälle vuodelle. Se on Haminan kokoiselle kaupungille iso summa.

Puisto uusille asukkaille

Kaupunki luo suuria odotuksia keskustan kupeessa merenrannassa sijaitsevaan Tervasaareen, johon on tulossa uusi asuinalue jopa tuhannelle asukkaalle. Ensin Tervasaareen rakennetaan kuitenkin iso keskuspuisto sekä lisää laituripaikkoja. Työt on jo aloitettu.

– Ajatuksena on, että keskeisimmät yleiset alueet rakennetaan ensin valmiiksi. Näin alueelle muuttaville asukkaille on kaikki valmiina, eikä näkyvillä ole mitään isoa rakennustyömaata, kaupunkikehitysjohtaja Matti Filppu toteaa.

Toinen iso ponnistus tälle vuodelle on Vallikentän ja Hamina Bastionin yhdistäminen, joka palvelisi aiempaa paremmin Bastionin suurten yleisötapahtumien järjestämistä. Vallikenttä puolestaan on pesäpallokenttä, jonka yleisömäärien odotetaan kasvavan Haminan Palloilijoiden noustua Superpesikseen.

Tervasaareen rakennetaan kerrostaloja tuhannelle asukkaalle. Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki

Filpun mukaan alueet yhdistetään tänä vuonna, jos luvat saadaan kuntoon. Muutostöistä, kuten katetun katsomon rakentamisesta Vallikentälle, on neuvoteltava Museoviraston kanssa. Vanhat vallit ovat suojelukohde.

Filpun mukaan investoinneilla halutaan parantaa kaupungin vetovoimaa.

– Turvaamme sitä, että meillä on tulevaisuudessa hyvä koulutarjonta ja elävä kaupunkikeskusta. Lisää vetovoimaa tuo uusi asuntoalue meren äärellä. Tähtäämme siihen, että Hamina pärjää.

Vilkasta keskustelua Facebookissa

Haminassa asuu noin 20 000 ihmistä. Väkiluku on pudonnut viime vuosina tasaisesti noin 100–200 asukkaalla vuodessa. Aluetutkija Timo Aron mielestä Hamina on hyvä esimerkki kaupungista, joka taistelee vetovoimansa eteen itse eikä odota ulkopuolisia ihmeitä.

– Se ei ole kovin tavanomaista tämän kokoluokan kaupungeissa. Nämä ovat rohkeita valintoja, kun ajattelee kaupungin väestöpohjaa ja sitä, ettei ihan vieressä ole kovin sykkiviä kaupunkikeskuksia. Tämä on kuitenkin ainoa oikea keino pärjätä kilpailussa asukkaista, vetovoimasta ja huomiosta, Aro toteaa.

Monet Haminan asukkaatkin uskovat, että jo kauppatorilla ja sen ympäristössä tapahtuneet uudistukset tuovat kaupungille uutta nostetta. Myös tulevilta ponnistuksilta odotetaan paljon. Haminalaisten Facebook-ryhmässä nousi aiheesta vilkas keskustelu.

Oikein hyvä, kun torialue on laitettu kuntoon ja vielä viimeistellään. Vielä voisi tehdä Bastionia mukailevan katoksen kahvilan eteen.

Nämä remontit ovat tervetulleita. Pitää olla tyytyväinen, että kaupunki kehittyy ja kaupungin keskustan elinvoima paranee.

Eniten päänvaivaa asukkaille ovat aiheuttaneet torin ja kahden suuren ruokakaupan samanaikaiset remontit.

Torilla asiointi oli kesällä hankalaa. Oli varmuuden vuoksi aidattu joka suunnasta, ettei vaan pääse ostoksille.

Olihan se raastavaa välillä, kun tavarat vaihtoivat paikkaa useimmin kuin minä kalsareita, mutta hengissä ollaan.

Viimeksi kun kävin, torin uudistuksesta puuttui pyörätuoliramppi.

Kaupassa käynnistä saattoi tulla hyvinkin sosiaalinen tapahtuma, kun yhdessä muiden kanssa etsittiin tuotteita.

Hamina Bastionin ja Vallikentän (vas.) välille on tarkoitus rakentaa kulkuyhteys tänä vuonna. Pyry Sarkiola / Yle

Kilpailu asukkaista kovenee

Valtiovarainministeriö selvitti (siirryt toiseen palveluun) syksyllä, miten Haminan tyyppisten seutukaupunkien elinvoima on kehittynyt 2010-luvulla. Aron mukaan nämä kaupungit voi jakaa kolmeen luokkaan.

– On kaupunkeja, jotka selvästi suuntaavat tulevaisuuteen ja pyrkivät vahvistamaan omaa asemaansa investointeihin tai vetovoimaan liittyen. Toinen joukko odottaa paikallaan jotain muutosta. Sitten on niitä, jotka ovat tosi pahassa supistumiskierteessä. Väestö kaikkoaa, opiskelupaikat häviävät ja elinvoimaisuuteen liittyvät tunnusluvut menevät lujaa alaspäin.

Aron mukaan esimerkiksi Uusikaupunki, Rauma ja Äänekoski ovat paikkoja, joille on tullut paljon kaupallisia tai teollisia investointeja. Näillä alueilla on myös satsattu osaamiseen ja koulutukseen. Toinen ääripää ovat Itä- ja Pohjois-Suomen supistuvat seutukeskukset kuten Lieksa Pohjois-Karjalassa, jonka väestökehitys on ollut Aron mielestä todella huolestuttava.

– Sitten on paljon Haminan kaltaisia paikkoja, joiden tilanne ja sijainti on kohtalainen. Niillä ei kuitenkaan ole mitään valttikorttia kuten autotehdas Uudessakaupungissa, tai meriteollisuutta kuten Raumalla tai metsäteollisuutta kuten Äänekoskella.

Aro pitää 20 miljoonan euron investointisummaa suurena Haminan asukasmäärään suhteutettuna. Toisaalta kaupungit kilpailevat asukkaista yhä kovemmin koosta riippumatta. Aron mukaan suurin virhe on jäädä odottelemaan, että valtio tulee ja pelastaa.

– Kun vaikkapa koulutuspaikat vähenevät, jäädään voivottelemaan tilannetta ja huudetaan valtiota apuun. Apua harvemmin tulee. Kun kierre lähtee liikkeelle, sen pysäyttäminen tosi hankalaa. Sen sijaan pitäisi lähteä itse uusimaan rakenteita ja palveluita, jotka liittyvät ihmisten viihtyvyyteen ja ilmapiiriin.