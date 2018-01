Kahdeksan kirjatärppiä keväälle – millainen on bestseller yli 80 vuoden takaa ja nouseeko lestadiolaisuus jälleen puheenaiheeksi?

1. Pauliina Rauhala: Synninkantajat

Pauliina Rauhalan esikoisteos Taivaslaulu nousi yhdeksi vuoden 2013 puhutuimmista teoksista. Se kuvasi vanhoillislestadiolaisen perheen elämää, ja ankaran yhteisön vaikutusta yksilöiden elämään. Nyt rohkealle kirjalle on tulossa jatkoa. Synninkantajat-romaanissa eletään jälleen uskonnollisen ja sisäänpäin kääntyvän yhteisön keskellä.

2. Saara Turunen: Sivuhenkilö

Myös Saara Turusen pari vuotta sitten ilmestynyt esikoinen Rakkauden hirviö oli menestys. Se voitti Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon. Toisessa romaanissaan Turunen tarkastelee omakohtaisella otteella esikoiskirjan julkaisuvuotta. Kirja pureutuu sivullisuuteen ja naisen asemaan taiteen kentällä. Turunen on myös ansioitunut teatterintekijä. Hänen Q-teatterissa esitetty Tavallisuuden aave oli yleisö- ja arvostelumenestys.

Mike Pohjola Kalle Mäkelä / Yle

3. Mike Pohjola: Sinä vuonna 1918

Mike Pohjola on yksi niistä kirjailijoista, joka on tarttunut vuoden 1918 tapahtumiin. Poikkeukselliseksi romaanin tekee se, että sitä ei lueta orjallisesti alusta loppuun. Romaani on kuin peli, jossa lukijan on tehtävä valintoja. Esimerkiksi seuraako miehen vain naisen tarinaa, ja onko punaisten vain valkoisten joukoissa. Tarina muotoutuu sitä mukaa, kun lukija päättää mihin suuntaan lähdetään. Kirjan voi siis lukea moneen kertaan eri tavalla. Yhtälöjä on lukemattomia.

4. Jukka Viikilä: Suomalainen vuosi

Vuoden 2016 Finlandia-voittaja Jukka Viikilä julkaisee kirjan, jossa on monenlaisia tarinoita meistä suomalaisista. Kertomukset seuraavat vuodenkiertoa ja niissä nousee esiin tuttuja asioita kuten penkkiurheilu, kahvinjuonti, sää ja karavaanarit. Viikilä voitti Finlandia-palkinnon arkkitehti C. L. Engelistä kertovalla romaanillaan. Sitä ennen Viikilä oli tullut tutuksi lähinnä runoilijana.

5. Sally Salminen: Katrina

Tästä kirjasta voidaan jo ennakolta sanoa: bestseller. Sellainen se nimittäin oli aikanaan, kun se ilmestyi vuonna 1936. Nyt Finlandia-voittaja Juha Hurme suomentaa ruotsiksi kirjoitetun teoksen uudelleen. Katrina on vaipunut unholaan, mutta se oli ilmestyessään kansainvälinen menestys. Sitä on käännetty useille kielille. Salminen kirjoitti esikoisromaaninsa New Yorkissa, mutta se kuvaa hänen synnyinseutuaan Ahvenanmaata. Romaani nostaa esiin luokkaerot ja naisen aseman. Mielenkiintoista nähdä, miten entisaikojen bestseller uppoaa nykylukijoihin.

6. Saila Susiluoto: Metropolis

Kevät on runojen aikaa ja yksi monista julkaistavista kokoelmista on Saila Susiluodon Metropolis. Susiluoto on julkaissut kahdeksan kokoelmaa, ja hän on myös rohkeasti kokeillut runouden uusia muotoja. Hän on tehnyt muun muassa kokoelman iPad-sovellukselle ja auditiivisen runoteoksen, jossa yhdistetään runoutta ääneen ja musiikkiin. Palkitun runoilijan teoksia on käännetty peräti 15 kielelle.

Kim Leine Heiko Junge / EPA

7. Kim Leine: Kuilu

Norjalaissyntyinen, nykyään Tanskassa asuva, Kim Leine voitti Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon teoksellaan _Ikuisuusvuonon profeetat _vuonna 2013. Uudessa romaanissaan Leine on tarttunut Suomen vuoden 1918 tapahtumiin. Tanskalaisveljesten tarina ottaa vauhtia maamme sisällissodasta ja tuo kaksikon muun muassa Tampereelle taistelemaan punaisia vastaan. Kuilun tapahtumat jatkuvat aina 30-luvulle ja natsismin nousuun. Leine on myös itse elänyt vaiheikkaan ja vaikeuksia täynnä olevan elämän ennen kuin ryhtyi kirjailijaksi.

8. George Saunders: Lincoln Bardossa

Yhdysvaltalainen George Saunders voitti romaanillaan Lincoln Bardossa arvostetun Booker-palkinnon viime syksynä. Kirjan lähtökohtana on historiallinen fakta Abraham Lincolnista ja hänen poikansa kuolemasta. Surunmurtama Lincoln kuulemma palasi useasti kryptaan pidelläkseen vielä sylissä poikaansa. Tästä lähtökohdasta kumpuaa Saundersin kokeellinen ensimmäinen romaani. Saunders on kerännyt aiemmin mainetta novelli- ja lyhytproosakirjailijana.