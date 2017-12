Postin jakeluauto jäi katostaan kiinni siltaan Ilmajoella – silta mahdollisesti pitkään poissa käytöstä

Liinaniemen silta on poissa käytöstä erikoisen liikenneonnettomuuden vuoksi.

Postin ajossa ollut jakeluauto juuttui kiinni sillan rakenteisiin Ilmajoella. Liikenneonnettomuus sattui puolenpäivän aikaan torstaina.

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen mukaan jakeluauton kuljettaja arvioi auton kontin korkeuden väärin, ja kuorma-auto jäi katostaan kiinni sillan yläosaan.

Pelastuslaitos irrotti auton sillasta. Sekä sillan että auton rakenteita piti purkaa.

Tapahtumapaikka on Liinaniemen ja Peuralankylän välillä Liinaniemen sillalla. Silta on poissa käytöstä, sillä sen rakenteita on tarkistettava purkutöiden jäljiltä. Pelastuslaitoksen arvion mukaan silta voi olla käyttökiellossa ensi vuoden puolelle saakka.

Onnettomuudessa vältyttiin henkilövahingoilta.