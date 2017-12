Mihin aikaan revontulet alkavat? Jäätyvätkö kalat talvella? Lappilaiset paljastavat turistien hassuimmat kysymykset

Moni Lapin-matkailija haluaa nähdä revontulet. Taivaan tulien metsästys on johtanut myös väärinkäsityksiin. Nämä reposet on kuvattu Olkkajärvellä syksyllä 2015.

Lappiin saapuu tänäkin talvena ennätysmäärä matkailijoita. Kauniiden maisemien ja talviaktiviteettien lisäksi turisteilla riittää ihmeteltävää myös paikallisissa tavoissa.

Yle Rovaniemi kysyi matkailualan ammattilaisilta ja muilta asiakaspalvelijoilta, mitkä ovat olleet turistien erikoisimmat kysymykset.

Mihin aikaan revontulet alkavat?

"Yksi vakiokysymys on, että mihin päin tästä on lompsittava, jotta näkee niitä revontulia. Siinä ei ole auttanut kuin tuijotella taivaalle. Emme mekään pysty ohjaamaan semmoiseen paikkaan, jossa ne aina näkyisivät."

Janne Rinne, K-Supermarket Rinteenkulma, Rovaniemi

"Lähinnä aasialaiset kyselevät kohteliaasti, moneltako revontulet alkavat. Revontulten kellonaikaa kysytään hotellien vastaanotoistakin. Kun kertoo, ettei aikaa voi sanoa, niin kysytään epäuskoisesti, että etkö sinä vaan halua kertoa. Ollaan joskus mietitty elokuvavalomiesten kanssa matkailun edistämisen tiimoilta, että voihan sinne tunturin kupeelle tilata valokaluston. Kello 18.15 alkaisi ja maksaisi sata euroa per henki."

Janne Putkonen, bussikuski, Ivalo

"Aasialaiset uskovat, että revontulten alla syntyy poikalapsia. Meillä on esimerkiksi tosi paljon häämatkalaisia, jotka tulevat tekemään poikalapsensa tänne. Tällä viikolla Inarissa on ollut revontulia neljänä–viitenä yönä. Tyytyväisiä asiakkaita on riittänyt."

Minka Laiti, hotellitoimenjohtaja, Wilderness Hotels & Safaris, Inari

Pilkkisaalis vai pakastekala? Kaikki eivät ymmärrä, miten kalaa nousee jäätyneestäkin vesistöstä. Heli Mäkikauppila / Yle

Minne kalat menevät, kun vesistöt jäätyvät talvella?

"Olen kertonut turisteille vuodenajoista. Ihmetystä on herättänyt ensinnäkin se, että tuuli repii lehdet puista. Kun olen jatkanut, että talven tullessa sataa lunta, ja järvet ja purot jäätyvät, niin turistit ovat kysyneet, että mites kalat: jäätyvätkö nekin? Heillä on se käsitys, että vesistöt jäätyvät pohjaan saakka.

Suurta ihmetystä on aiheuttanut myös se, kun poraamme jäähän reikiä, joista ongimme kaloja. Yksikin opas sanoi, että kiva tarinahan tämä on, mutta voisitko sinä oikeasti kertoa näistä vuodenajoista. Pitivät minua ihan pellenä."

Janne Putkonen, bussikuski, Ivalo

Pitääkö ulkona pelätä villieläimiä? Entäs porosafarilla rabiesta?

"Olemme tässä kansallispuiston kupeessa, niin emme saa kauhean hassuja kysymyksiä. Suurin osa kysymyksistä liittyy turvallisuuteen. Turistit kysyvät esimerkiksi, että uskaltaako täällä liikkua pimeällä, tarvitseeko alueella pelätä villieläimiä tai voiko porosafarilta saada rabieksen. Myös jokamiehenoikeudet askarruttavat."

Anu Virtanen, asiakasneuvoja, Saariselän matkailuneuvonta

Valjakkokoira on tuttu näky Lapissa, mutta ei suinkaan seinälle nostettuna. Tapio Nykänen

Onko seinillänne koirantaljoja?

"Meillä on Nellimin hotellin ravintolasalin seinällä sudennahka. Vakiokysymys on, että onko se husky, johon minä aina puolihymyillen vastaan, että ei meillä laiteta koirannahkoja seinille.

Minka Laiti, hotellitoimenjohtaja, Wilderness Hotels & Safaris, Inari

Pääseekö huoneistoon lumen läpi vai pitääkö ottaa sukset mukaan?

"Onko siellä tosi paljon lunta? Pääseekö huoneistoon kävelemällä? Onko huoneisto lämmin? Tarvitseeko ottaa suksia mukaan, jos siellä on paljon lunta? Tänä vuonna on kysytty paljon myös, että onko siellä sähköllä lämmitettävää patjaa."

Barun Khanal, Saariselän Kuukkeli

Eikö tämä kelkkareitti ollutkaan autotie?

"En tiedä, minkälaiset karttapalvelut asiakkailla on, kun he ovat useasti kelkkareiteillä tai metsässä jumissa. Tämän tästä, melkein joka viikko, jossain hotellissa aasialaiset ovat jumissa kelkkareitillä. Se on ihan hassua. Vaikka he näkevät, että siinä ei mene tie, niin he saattavat silti ajaa vuokra-autoilla umpihangessa. Sitten heitä haetaan yöllä umpisesta pois."

Minka Laiti, hotellitoimenjohtaja, Wilderness Hotels & Safaris, Inari

"Turisti ei välttämättä tiedosta, missä autolla saa ajaa. Parikin kertaa on hinattu autoa hiihtoladulta asti. On myös näitä tapauksia, joissa asiakkaalle saattaa tulla ajellessa liian itsevarma olo. Ajetaan kuin kesäkeleillä, kun alkujännitys on saatu pois. Sitten yllättävän vaaratilanteen sattuessa voi tulla tieltä suistumisia."

Tomi Heikkilä, toimipistevastaava, Rovaniemen Scandia Rent

Lapin talviolosuhteisiin tottumaton turisti ei välttämättä erota kelkkareittiä maantiestä. Tapio Nykänen

Ai se ajotie kulkeekin tästä?

"Yksi asia näkyy jokapäiväisessä katukuvassa etenkin aasialaisten suhteen: ei tiedetä, mikä on jalkakäytävä. Vaikka kuinka yrittää selittää, että autot menevät omalla kaistallaan ja jalankulkijoilla on oma paikkansa. Kahden metrin päässä menee täysin aurattu ja hiekoitettu kävelytie."

J-P Mikkola, toimitusjohtaja, Arctic Lifestyle Oy, Rovaniemi

Pitääkö auton renkaisiin asentaa lumiketjut?

"Usein luullaan, että täällä jyrrätään menemään koko talvi lumiketjuilla. Suomessa ketjuja ei saa käyttää, mutta alppimaissa kuten Italiassa ja Sveitsissä ne ovat laillisia. Vaikka kysymys tuntuu itsestä hassulta, niin se on ihan perusteltu ulkomaalaiselle turistille.

Monille nastarenkaan olemassaolokin on yllätys."

Tomi Heikkilä, toimipistevastaava, Rovaniemen Scandia Rent

Miksei ruokakaupasta saa vodkaa tai viiniä?

"Turistit kummastelevat, miksei ruokakaupoissamme myydä viinejä tai vodkaa. Tämä on hyvin yleinen kysymys, joka korostuu sunnuntaisin, kun Alkotkaan eivät ole auki."

Janne Rinne, kauppias, K-Supermarket Rinteenkulma, Rovaniemi

"Välillä kysellään meille päivänselviä asioita, kuten mistä saa ruokaa. Esimerkiksi aasialaiset ovat tottuneet siihen, että joka talossa on ravintola tai pikkukauppa. Muut eurooppalaiset eivät puolestaan käsitä, miksi alkoholia saa vain Alkosta, eikä sieltäkään enää iltakahdeksan jälkeen. Sitä on vaikea selittää, kun Keski-Euroopassa äidinmaidonkorvikkeet ja viskipullot ovat joka kaupassa."

J-P Mikkola, toimitusjohtaja, Arctic Lifestyle Oy, Rovaniemi

Ja kaikki ne kysymykset, joita ei ymmärretä esittää

"Ihmiset eivät kysele tarpeeksi. Pikemminkin alkaa olemaan niin, että tyhmiä kysymyksiäkään ei esitetä. Jotenkin turisti olettaa, että osaa jo tehdä kaiken."

Tomi Heikkilä, toimipistevastaava, Rovaniemen Scandia Rent