Alkoholilaki vaikuttaa vahvasti ravintolatyöntekijöihin – PAM: Työvuorot venyvät aamuviiteen

Anniskeluravintolat ovat jatkossa aiempaa pidempään auki. Moni alan työntekijä on töissä entistä enemmän yöaikaan.

Uusi alkoholilaki tuonee entistä useammalle anniskeluravintolan työntekijälle lisää töitä yöaikaan. Palvelualojen ammattiliitto (PAM) huomauttaa, että se on työntekijälle iso muutos.

– Jos työaika on nyt päättynyt vaikka puoli yhteen tai puoli kahteen, työvuoro voi loppua nyt kello viisi. Kun työvuoro kestää puoli neljään tai neljään, unenlaatu on taputeltu, kertoo PAMin työaika- ja palkkausjärjestelmäasiantuntija Sirpa Leppäkangas.

Olemassa oleville osa-aikaisille työntekijöille voidaan tarjota aiempaa enemmän tunteja. Timo Lappi

Neurologian erikoislääkäri Markku Partinen on kirjoittanut (siirryt toiseen palveluun) Duodecimin Terveyskirjaston verkkosivuilla, että yötyö on kaikkien tutkimusten mukaan haitallista ja monen sairauden ja ennenaikaisen kuoleman riskitekijä. Partisen mukaan paras aika unelle on yleisesti kello 20 - 08 välillä. Yötyöläisen elämästä ovat kertoneet (siirryt toiseen palveluun) muun muassa Iltalehden lukijat.

Osa-aikaisille töitä lisää

Vielä on epävarmaa, miten uudet työtunnit jakautuvat. Ne vaikuttavat alan työntekijöiden tuntimääriin. Uuden lain mukaan jokaista sataa asiakasta kohti täytyy olla yksi järjestyksenvalvoja. Leppäkangas miettii, että järjestyksenvalvontatehtävien määrä lisääntyy.

Ravintolat ja yrittäjät ovat odottavalla kannalla.

– Moni yöravintola eli yökerho ja pub kokeilee pidempiä ja joustavampia aukioloaikoja. Palvelujen kysyntä ratkaisee sen, tuleeko pidemmistä aukioloajoista pysyvämpi ilmiö, toteaa Matkailu- ja ravintolapalvelut Maran toimitusjohtaja Timo Lappi.

Moni työskentelee kaupassa ilta-aikaan yksin. Sirpa Leppäkangas

Jos pidemmät aukioloajat tulevat tavaksi, työtä tulee pysyvästi lisää. Lapin mukaan pidemmät aukioloajat tarkoittanevat ensisijaisesti sitä, että olemassa oleville osa-aikaisille työntekijöille voidaan tarjota aiempaa enemmän tunteja.

Siirtyvätkö työpaikat paikasta toiseen

PAM ei lopulta ole varma siitä, tuoko uusi alkoholilaki aidosti uusia työpaikkoja.

– Sitä on vielä vaikea arvioida, mihin kysyntä kohdistuu. Kokonaistyöllisyyden näkökulmasta on todennäköisesti huono asia, että kaupoista saa entistä vahvempia oluita. Siirtyvätkö työpaikat vain paikasta toiseen. Meillä huolenaiheena on myös Alkon ja sen työntekijöiden tilanne, Leppäkangas miettii.

Alkoholilain kokonaisuudistus (siirryt toiseen palveluun)tulee voimaan 1.3.2018, mutta osa muutoksista tehdään jo 1.1.2018. Esimerkiksi ravintoloiden aukioloajat vapautuvat tammikuun alussa, mutta anniskeluaikoihin tehtävät muutokset tulevat voimaan vasta maaliskuun alussa.

Mitä enemmän työntekijä pystyy itse vaikuttamaan, sitä paremmin homma tuppaa toimimaan. Sirpa Leppäkangas

Ruokakaupat, huoltoasemat ja kioskit saavat myydä 5,5-prosenttista alkoholia tammikuun alusta lähtien. Tähän saakka niissä on saanut myydä enintään 4,7-prosenttista alkoholia.

Turvattomuus huolettaa

PAM toivoo, että uudet yön työtunnit perustuvat ensi sijassa työntekijöiden vapaehtoisuuteen.

– Mitä enemmän työntekijä pystyy itse vaikuttamaan, sitä paremmin homma tuppaa toimimaan, Leppäkangas tuumaa.

Maran Lappi huomauttaa, että työntekijä ei voi kieltäytyä hänelle määrätyistä työtunneista.

– Asiakkaita palvellaan silloin, kun asiakkaat haluavat palvelua.

PAMia huolettaa työntekijöiden turvallisuus kaupoissa. Leppäkankaan mielestä aiempaa vahvempien oluiden myynti kaupoissa lisää turvattomuutta.

– Moni työskentelee kaupassa ilta-aikaan yksin.

Uutta työehtosopimusta tehdään

Maran lakimiehet kirjoittavat parhaillaan ohjeita alan yrityksille uutta alkoholilakia koskien. Ohjeissa ei ole työnantajien ja työntekijöiden välisiä asioita.

– Ohjeet käsittelevät enimmäkseen anniskelun hoitamista sekä valvontaviranomaisten ja ravintoloiden välistä yhteistyötä, Lappi toteaa.

Tämä helpottaa ravintoyrittäjän arkipäivää merkittävällä tavalla. Timo Lappi

Huolenaiheista huolimatta PAM on monissa kohti tyytyväinen uuteen alkoholilakiin, joka purkaa tarpeetonta sääntelyä ravintola-alalta. Myös Mara on iloinen sääntelyn keventymisestä.

– Sääntelyä purettiin merkittävästi. Tämä helpottaa ravintoyrittäjän arkipäivää merkittävällä tavalla, Lappi kiittelee.

PAM ja Mara käyvät keskenään neuvottelupöytään tammikuussa, kun osapuolet neuvottelevat uutta työehtosopimusta. PAM ei vielä kerro, haluaisiko se esimerkiksi lisää palkkaa yötyöstä. Leppäkankaan mukaan PAM miettii esityksiään monelta näkökannalta.