Herätys: Kokoomuksen ja SDP:n kannatus hiipunut, tuhansia yhä sähköttä Itä-Suomessa, pakkanen hellittää Lapissa

Ylen puoluekannatuskysely: Kokoomus ja SDP ovat menettäneet suosiotaan

Kokoomuksen kannatus on pudonnut tuntuvasti joulukuussa, kertoo Ylen uusi kannatusmittaus. Kokoomus vajosi 19,8 prosenttiin, mutta jatkaa silti suosituimpana puolueena.

Myös demarit ottivat takapakkia lähes kahden prosenttiyksikön verran. SDP on nyt tasoissa keskustan kanssa. Sinisen tulevaisuuden vaatimaton kannatus puolestaan piristyi joulukuussa.

Lähes 10 000 yhä sähköttä Itä-Suomessa

Noin 10 000 kotitaloutta on edelleen sähköttä lähinnä itäisessä Suomessa. Eniten sähköttömiä talouksia on Pohjois-Karjalan alueella. Tykkylumi on taivuttanut puiden runkoja ja oksia sähköjohdoille, mikä on aiheuttanut suurimman osan häiriöistä. Pohjois-Karjalassa häiriöitä on myös puhelinverkossa. Hätäkeskuslaitoksen mukaan 112-hätäpuheluiden läpimenossa saattaa olla ongelmia. Korjausurakka kaikkinensa saattaa sähköyhtiöiden arvioiden mukaan venyä ensi vuoden puolelle.

Avioerohakemusten määrä kasvaa huomattavasti joulunpyhien jälkeen

Joululoman jälkeen haetaan enemmän avioeroja kuin muulloin. Tammikuussa erohakemuksia jätetään käräjäoikeuksiin keskimäärin 1 700 joka vuosi. Joulukuussa eroja pannaan vireille kuukausista kaikkein vähiten, eli noin 1 200.

Luvut perustuvat yli 20 vuoden tilastoihin. Avioliittoja ja -eroja tutkinut akatemiatutkija Marika Jalovaara Turun Yliopistosta arvioi, että erouutista ei haluta kertoa lapsille ja muille sukulaisille joulun alla.

New Yorkissa ja Mumbaissa tuhoisat tulipalot

Ainakin kaksitoista ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut kerrostalopalossa Yhdysvalloissa New Yorkin Bronxissa. Kuolonuhrien joukossa on myös pieni lapsi. Tulipalo riehui viisikerroksisessa asuintalossa Bronxin eläintarhan lähellä torstaina illalla paikallista aikaa.

Ainakin 15 ihmistä on kuollut ja lukuisia loukkaantunut puolestaan tulipalossa Intian Mumbaissa. Tulipalo syttyi Kamala Millsin ostoskeskuksessa puolen päivän aikaan paikallista aikaa.

Pakkanen heikkenee Lapissa

Vesi- ja lumisadealue leviää maan etelä- ja keskiosiin. Sadealue liikkuu päivän aikana kohti pohjoista. Päivällä maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on plusasteilla ja Lapissa pakkanen heikkenee. Ajokeli on huono lähes koko maassa. Lisäksi kovasta tuulesta varoitetaan paikoin merialueilla.

