Huippukokki Massimo Bottura avaamassa kodittomien ravintolaa Pariisiin

Massimo Bottura on italialainen huippukokki, joka haluaa taistella ruokahävikkiä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan.

Italialaisen huippukokki Massimo Botturan ravintola Osteria Frenacescana palkittiin viime vuonna maailman parhaana ravintolana (siirryt toiseen palveluun).

Nyt Bottura suunnittelee avaavansa kodittomia ja muita osattomia palvelevan yhteisökeittiön pariisilaisen kirkon kellariin.

Botturan "Ruokaa sielulle" -pilottiprojekti tähtää ruokahävikin ja syrjäytymisen vähentämiseen. Alunperin Milanon maailmannäyttelyssä 2015 pilotoitu projekti synnytti ruokalan, jossa huippukokit valmistivat ylijäämäaineksista ilmaisia aterioita kodittomille ja muille vähäosasisille. Sen jälkeen Botturan ryhmä on avannut useita ruokaloita samalla ajatuksella Italiassa ja vastikään myös Lontoossa.

Botturan on tarkoitus alkaa pyörittää Pariisin ravintolaa maaliskuussa, ja kouluttaa sen kokkeja valmistamaan kodittomille korkealaatuista ruokaa kauppojen myymättä jääneistä ruoka-aineista. Madeleine-kirkon tiloissa on palvellut jo yli 40 vuotta Foyer de la Madeleine -ravintola, jossa puutteenalaiset ihmiset maksavat lounaasta vain yhden euron. Botturan on tarkoitus jatkaa toimintaa tiloissa.

Botturan oma ravintola Modenassa oli kolmen Michelin-tähden ravintola jo ennen kuin se valittiin viime vuonna maailman parhaaksi ravintolaksi.

Lähteet: AFP