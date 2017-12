Häiriöt sähkö- ja puhelinverkoissa jatkuvat

Noin 10 000 taloutta on yhä sähköttä lähinnä Itä-Suomessa, eikä tilanne näytä paranevan perjantaina. Eniten sähköttömiä talouksia on Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa.

Noin 10 000 kotitaloutta on yhä sähköttä lähinnä itäisessä Suomessa.

Eniten sähköttömiä talouksia on Energiateollisuuden häiriökartan mukaan Pohjois-Karjalan alueella. Yksittäisistä kunnista sähköttömiä talouksia on ollut viimeisen vuorokauden aikana eniten Enon, Lieksan ja Ilomantsin kunnissa. Myös joissakin Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen kunnissa tykkylumi on aiheuttanut sähkökatkoja.

Kaikkiaan häiriöitä esiintyy kymmenissä kunnissa Elenian, Järvi-Suomen Energian, Loiste Sähköverkon, Vaasan Sähköverkon ja PKS Sähkönsiirron verkoissa. Tykkylumi on taivuttanut puiden runkoja ja oksia sähköjohdoille, mikä on aiheuttanut suurimman osan häiriöistä. Pohjois-Karjalassa häiriöitä on myös puhelinverkossa. Hätäkeskuslaitoksen mukaan 112-hätäpuheluiden läpimenossa saattaa olla ongelmia.

Korjausurakka kaikkinensa saattaa sähköyhtiöiden arvioiden mukaan venyä ensi vuoden puolelle.

Ilmatieteen laitoksen mukaan sadealue liikkuu yön aikana kohti pohjoista. Etelä-Suomea lukuun ottamatta sade lankeaa lumena tai räntänä. Lumisateet ja lauha sää pahentavat todennäköisesti Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun tykkylumitilannetta.

Lähteet: STT