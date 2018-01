SPR:n feissareista ulkomaalaistaustaisia jo puolet – "Opin suomea ja vuorovaikutusta"

Punainen Risti kehuu varainkerääjiään korkeasta motivaatiosta, joka on vauhdittanut järjestön varainhankinnan ennätystulokseen.

Itä-Afrikasta Suomeen vuonna 2012 muuttanut Mahamed Abdi Hussein, 23, on tyytyväinen työhönsä ihmisten keskellä kaduilla ja ostoskeskuksissa.

Feissari hankkii SPR:lle kuukausilahjoittajia, jotka antavat rahaa niin kotimaan kohteisiin kuin ulkomaiden katastrofien jälkihoitoon. Suomessa autettiin viimeksi sähkökatkoista kärsiviä kainuulaisia – ulkomailla tuetaan muun muassa Syyrian sodassa vammautuneita lapsia ja nuoria.

Feissarina Helsingissä Hussein saa hyvää vastapainoa opinnoilleen nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi. Valmistuminen häämöttää loppuvuodesta.

– Suomen kieleni kehittyy, kun tapaan feissarina niin paljon ihmisiä kaupungilla. Samalla opin vuorovaikutusta.

Yli seitsemän miljoonaa euroa 55 000 lahjoittajalta

Punainen Risti on lisännyt ulkomaalaistaustaisten feissareiden määrää reilusti. Heitä on jo yli kolmekymmentä, mikä on noin puolet järjestön feissareiden valtakunnallisesta kokonaismäärästä.

Face-to-face -koordinaattori Vesa-Matti Salomäki kehuu, että kaduilla liikkuvien ulkomaalaistaustaisten varainkerääjien osaaminen on korkeatasoista.

– Heillä on poikkeuksellisen suuri motivaatio ja halu pysyä työssä, jolla maksetaan oma asuminen ja leipä pöytään.

Saija Nironen / Yle

SPR maksaa feissareilleen motivoivaa palkkausta. Lisineen tuntipalkka on 13–15 euroa.

Feissauksen laatuun satsaaminen on kannattanut, koska kuukausilahjoittajia SPR:llä oli vuoden 2018 alussa jo 55 000. Lahjoittajat avasivat kukkaronnyörejään jo 7,3 miljoonalla eurolla vuonna 2017, kun edellisvuonna kertymä oli 6,4 miljoonaa euroa.

Mahamed Abdi Hussein tuntee muitakin ulkomaalaistaustaisia feissareita.

– Heistä on muodostunut minulle kuin pieni perhe. Olen suositellut tätä työtä kavereilleni, joista kaksi toimiikin nyt feissarina.

Feissarit saavat toisinaan kielteistä palautetta työstään kadullakulkijoilta. Ulkomaalaistaustaiset puolestaan joutuvat rasistisen huutelun kohteiksi.

– Rasismia tulee vastaan ehkä kerran viikossa, kahdessa. En kuitenkaan halua miettiä sitä, koska saan enemmän positiivista palautetta. Keskityn mieluummin siihen, sanoo Hussein.

Punaisesta Rististä vahvistetaan, että ulkomaalaistaustaiset feissarit saavat osakseen epäasianmukaista kommentointia ja huutelua.