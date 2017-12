Kokoomus kannatusnotkahduksesta: Sote-epävarmuus on voinut syödä suosiota

Ylen puoluekannatuskyselyn suurin putoaja oli kokoomus. Kannatus tipahti 2,5 prosenttiyksikköä, mutta suosituimman puolueen asema säilyi.

Puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo ei perjantaina halunnut mittausta kommentoida. Kokoomuksen puoluesihteeri Janne Pesonen arvioi Ylelle, että epävarmuus sote-uudistuksen kohtalosta on voinut syödä kokoomuksen suosiota joulukuussa.

– Tässä on ollut joulukuunkin aikana aika isoa epävarmuutta näiden isojen reformien toteutumisesta ja jos nyt miettii vaikkapa tätä sotea, joka nytkähti jälleen kerran eteenpäin ja josta tällä hetkellä isoimmat epävarmuustekijät on poistuneet, niin sehän ratkesi vasta juuri ennen joulua, Pesonen sanoi.

Hallitus teki tuoreimman sote-kompromissinsa joulukuussa ja päätti, ettei maakuntien ole pakko tarjota asiakasseteleitä erikoissairaanhoidossa, kuten kokoomus tätä ennen oli toivonut.

Kokoomuksen Janne Pesonen sanoo, ettei kyseessä ole sellainen poliittinen tappio, joka nyt näkyisi kannatuksen laskuna.

– Kaikki se palaute, mitä itse olen tähän viimeisimpään sote-ratkaisuun liittyen saanut on ollut kokoomuslaisten puolelta positiivista. Oleellista on se, että me saadaan nyt tämä maakunta-sote valinnanvapauksineen tulille.

Tulevaisuuden suhteen puoluesihteeri sanoo olevansa luottavainen. Hän muistuttaa, että kokoomuksen kannatus oli vielä vuosi sitten selvästi keskustaa ja SDP:tä pienempi, mutta viime kevään kuntavaaleissa tuli silti voitto.

Tällä hetkellä kokoomus on notkahduksestaan huolimatta kaksi prosenttiyksikköä keskustaa ja demareita edellä.

– Kyllä näistä lähtökohdista hyvä on lähteä tulevaan vuoteen ja kohti lokakuussa käytäviä maakuntavaaleja.