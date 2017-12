Tekeekö mieli luistelemaan? Ulkojäät pysyvät monin paikoin suljettuina

Ulkojäille luistelemaan tai jääkiekkoilemaan mielivät voivat lähipäivinä unohtaa haaveensa. Lauhan sään vuoksi ulkojäät pidetään monissa paikoissa suljettuina. Näin on esimerkiksi Kuopiossa ja Iisalmessa.

– Luistelukenttiä ei ole vielä turvallisuussyistä virallisesti avattu. Pohjia on osittain jäädytelty ja tasoiteltu, mutta nyt tarvitaan pakkaspäiviä, että jäähdytykseen päästään kiinni. Ensi viikon ennuste näyttää jo lupaavalta, sanoo liikuntapaikkavalvoja Kari Andronoff Kuopion kaupungilta.

Sama tilanne on liikuntapaikkamestari Ilkka Pellikan mukaan myös Iisalmessa. Iisalmessa luistelijat pääsevät kuitenkin luistelemaan Kankaan liikunta-alueen tekojäällä, joka jäädytetään putkiston avulla.

Andronoff kertoo, että turvallisten ulkojäiden jäädyttämiseen tarvitaan useampi peräkkäinen pakkaspäivä. Jo viiden asteen pakkaset riittävät.

– Ryhdymme heti voimallisesti liikkeelle, kun se on mahdollista. Työt alkavat koulujen läheltä, mutta kaikki sovitut kentät kyllä tehdään, lupaa Andronoff.

Ladut pidetään kunnossa, tykkylumi tuo haastetta

Andronoff kertoo, että luistelujäistä on tullut kaupungille valtavasti kyselyjä erityisesti välipäivien aikana.

– Onhan se ymmärrettävää, kun koululaiset ovat lomalla. Isät ja äidit ovat ahkerasti tiedustelleet luistelujäistä. Siellä varmaan monilla päät rupeaa hinkkaamaan yhteen kotona, nauraa Andronoff.

Hiihtämään mielivillä tilanne näyttää jo paremmalta, sillä hiihtoladut pyritään pitämään hiihdettävässä kunnossa lumisateesta huolimatta.

– Tykkylumi on meille nyt haasteellinen. Laduille kaatuilleita puita on ollut jonkin verran. Ongelmaa on ollut esimerkiksi kapeammilla väylillä, kuvailee Andronoff.

Hän haluaa muistuttaa, että hiihtämällä ei kannata oikaista lampien tai järvien poikki heikkojen jäiden vuoksi.