Laaja petosrikostutkinta syyteharkintaan – mies lähetti satoja huijauslaskuja apteekkeihin ja huoltamoille

Laaja, koko Suomen kattava petosrikostutkinta on saatettu syyteharkintaan.

Kyse on tapauksesta, joka on ollut tutkittavana Turun pääpoliisiasemalla kesästä lähtien.

Rikoksista epäilty 25-vuotias varsinaissuomalainen mies on keväällä lähettänyt apteekkeihin laskuja, joiden saajaksi on ilmoitettu NETS Oy. Sen jälkeen epäilty on lähettänyt laskuja myös huoltamoille ja korjaamoille.

Tutkinnassa on selvinnyt, että asianomistajia, joita on yritetty huijata, on ollut 352 kappaletta. Tavoiteltu rikoshyöty on ollut noin 130 000 euroa.

Asiaa on tutkittu törkeänä petoksena ja törkeän petoksen yrityksenä.

Poliisin mukaan rikossarja on ollut poikkeuksellisen laaja. Poliisi kertoo, että poliisin, pankkien ja yritysten yhteistyöllä on pystytty palauttamaan vahinkoa kärsineille yrityksille heidän maksamansa huijauslaskun summa.