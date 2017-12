Uinninvalvoja: Altaasta poimittu asiakas kuoli käsilleni – uimahallien selkein vaara piilee liukkaissa pinnoissa

Mistä on kyse? Tilastojen mukaan valtaosa uimahallien vakavista tapaturmista on sairaskohtauksia ja liukastumisia

Uimahallien ja kylpylöiden onnettomuuksista ei pidetä tarkkaa, valtakunnallista kirjaa

Palveluntarjoajilla on lakisääteinen velvollisuus ylläpitää onnettomuuskirjanpitoa

Turvallisuutta valvoo Tukes, jolle tulee ilmoittaa vakavista sattumuksista

Eniten onnettomuuksia tapahtuu allastilojen lattioilla ja pesutiloissa

Vesa Kälviäinen on tehnyt allasturvallisuustyötä 19 vuotta. Miehen uran aikana on sattunut ja tapahtunut paljon. Yksi murheellinen tapaus on palanut hänen mieleensä.

– Olin työvuorossa, jossa poimittiin hukkuva asiakas altaan pohjasta. Hän kuoli niin sanotusti käsille. Eihän sellaista unohda.

Kälviäinen kertoo, että tapaukseen liittyy yksi uinninvalvojan työjaksamisen isoimmista haasteista. Kun asiakkaalle tapahtuu jotain vakavaa, on vaikea saada tietoa, miksi niin kävi.

– Suurella työllä sain lypsettyä tiedon tästä tapauksesta. Kyseessä oli aivoverenvuoto. Olisi ollut ihan sama mitä olisin tehnyt, mutta sitä ei voinut siinä hetkessä tietää.

Hämeenlinnan uimahallin uinninvalvonnan esimiehen Markus Rantsin uralle kuolemantapauksia ei ole osunut. Vakavia tapauksia hän silti muistaa.

– Nuoret pojat kilpailivat, että kuka pitää kauiten henkeä hyppyaltaan pohjassa. Heistä yksi pyörtyi altaaseen. Valvojat hakivat pojan pohjasta, aloittivat elvytyksen ja soittivat pelastuslaitoksen paikalle.

Poika virkosi.

Defibrillaattori kuuluu usean uimahallin varustukseen. Lauri Rautavuori / Yle

Mikä taho ei kerää yhteen uimahallien onnettomuuksia

Uimahallien sattumuksista ei pidetä tarkkaa kirjaa. Palveluntarjoajat kyllä pitävät onnettomuuskirjanpitoa, mutta mikään taho ei kerää tietoja kattavasti yhteen.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) uinninvalvojan koulutuksia suunnitteleva Vesa Kälviäinen on ainoa, joka tähän on edes pyrkinyt. Mies on kerännyt dataa allastiloista, joissa SUH on toteuttanut allasturvallisuutta kertaavia kursseja.

Tilastot ovat suuntaa antavia, ja niissä on mukana satakunta allastilaa. Uimahallien lisäksi dataa on kerätty kylpylöistä ja joistain pienemmistä allastiloista.

Liikunnan paikkatietojärjestelmä Lippaan mukaan Suomessa on noin 200 uimahallia ja noin 50 kylpylää. Suomen Uimaliitto ry:n selvityksestä (siirryt toiseen palveluun)ilmenee, että Suomessa tehdään vuosittain noin 25 miljoonaa uimahallikäyntiä.

Yleisin vakava tapaturma tai onnettomuus on sairaskohtaus. Toiseksi eniten tapahtuu vakavia kaatumisia. Noin sadasta kohteesta 20 ilmoitti vakavimmaksi tapaukseksi hukkumisen. Tiedot on kerätty kohteiden koko aukiolohistorian ajalta.

– Jos oletetaan, että uimahalli on ollut auki vaikka 30 vuotta, ei 20 hukkumista tunnu isolta määrältä. Toisaalta taas joka viidennessä paikassa joku on hukkunut, Kälviäinen analysoi.

Lauri Rautavuori / Yle

Ikääntyneet uimarit joko pökertyvät tai uupuvat lämmöstä

Jos pieniä haavoja ei lasketa, tilastojen mukaan ylivoimaisesti eniten uimarit satuttavat itsensä liukastumalla. Uimahallien selkeimmät vaaranpaikat ovatkin allastilojen lattiat ja pesutilat.

– Liukastumiset ovat normaalia ja lähes päivittäisiä. Vaikka lattiat olisivatkin hyviä, ei niissä kärsi juosta. Lattia on liukas, kun siinä on vettä. Sattumuspaikat viittaavat märkään tilaan, Vesa Kälviäinen sanoo.

Ainoastaan kahdesta kohteesta kerrottiin, että uima-altaissa sattuu eniten tapaturmia.

Sitten tullaan vesijumpalle, liikutaan aikansa ja mennään koviin löylyihin. Sen jälkeen tuleekin huono olo. Markus Rantsi

Toinen yleinen sattumus uimahalleissa on pökertyminen tai lämpöuupuminen. Näistä kärsivät useimmiten ikääntyneet uimarit, kertoo Markus Rantsi.

– Yleensä se menee niin, että aamulla on syöty ja juotu vähän huonosti. Sitten tullaan vesijumpalle, liikutaan aikansa ja mennään koviin löylyihin. Sen jälkeen tuleekin huono olo. Hieman tuupertunut haetaan pesuhuoneen puolelle viilentymään. Sillä ja nesteytyksellä ihminen usein virkoaa.

Lauri Rautavuori / Yle

”Osa voi vältellä ilmoittamista”

Kuka uimahallien turvallisuutta sitten valvoo? Viime vuoden toukokuusta alkaen valtio eli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Tätä ennen valvonta oli kuntien vastuulla.

Uimapalvelun tarjoajalla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa palvelussa tapahtuneesta vakavasta onnettomuudesta, kuolemantapauksesta tai vakavasta läheltä piti -tilanteesta Tukesiin. Myös kuluttajat voivat ilmoittaa palvelun mahdollisista turvallisuuspuutteista.

Kuluneen noin 1,5 vuoden aikana Tukesiin on kiirinyt tieto 68 tapauksesta. Ylitarkastaja Konsta Kulmala pitää uimahallien ja kylpylöiden määrään nähden lukua pienenä.

– Uskon, että osa voi vältelläkin ilmoittamista. Sanktioita viranomaisilta saatetaan pelätä. Leiman vältteleminen on turhaa, sillä emme etsi syyllisiä.

Tukes valvoo kuluttajapalveluiden turvallisuutta eli varautumista arkisiin ja tahattomiin vaaroihin. Tarvittaessa otetaan käyttöön kuluttajaturvallisuuslain (siirryt toiseen palveluun) (Finlex) pakkokeinot.

– Pääpointti olisi se, että käydään läpi missä paukkuu. Voidaanko johonkin puuttua ja poistaa vaara? Se on kaikista tärkein asia, Kulmala puhuu.

Ilmi tulleiden tapausten käsittelyn lisäksi Tukes tekee myös pistotarkastuksia. Niissä löytyy Kulmalan mukaan asioita laidasta laitaan, mutta pääasiassa uimahallien turvallisuus on hyvässä jamassa.

Uinninvalvojat työssään Hämeenlinnan uimahallin valvontakopissa. Lauri Rautavuori / Yle

Uinninvalvojan haaste on pysyä hereillä ja valppaana

Uinninvalvojia kouluttaa SUH. Koulutus on 50 tunnin mittainen, ja sen läpäisijällä on uinninvalvojan ammattipätevyys.

Markus Rantsi ja SUH:n Vesa Kälviäinen ovat yhtä mieltä työn suurimmasta haasteesta: valtaosan ajasta ei tapahdu mitään.

– Se vaatii paljon psyykkisesti. Ei ole helppoa pitää vireystilaa yllä koko ajan. Lämmin, kostea ja meluisa uimahalli on työympäristönä tosi haastava. Asiakkaasta saattaa vaikuttaa, että siellä se valvoja istuu eikä tee mitään, Markus Rantsi kertoo.

Uinninvalvojia kouluttava Kälviäinen tekee yhä satunnaisia valvojan vuoroja. Hänen mukaansa 50 tunnin mittaisessa koulutuksessa on hyvin vaikea tuoda riittävästi esiin, että valtaosa työajasta kuluu vireyden ylläpitämiseen.

Pidän itseni hereillä olemalla allastilassa. En voi istua valvomossa kovin kauaa. Vesa Kälviäinen

– Pidän itseni hereillä olemalla allastilassa. En voi istua valvomossa kovin kauaa.

Kälviäinen nostaa esiin työn toisen selkeän haasteen, asiakaspalvelun. Siihen ei ehditä paneutua kovin kattavasti koulutuksen aikana.

Kälviäisen kokoamien tilastojen mukaan päihtyneitä tai muuten vaikeita asiakastapauksia kirjataan uimahalleissa ja kylpylöissä yllättävän usein. Ongelma-asiakkaista oli yli tuhat merkintää noin sadassa kohteessa. Yleisimpiä tapauksia, eli liukastumisia, oli reilut 5 000.

– Vaikeat asiakkaat ovat mielestäni lisääntymään päin. Työ ja työyhteisö opettavat tässä asiassa valvojia. Hankalien asiakkaiden käsittelyä on koulutuksessa muutaman tunnin edestä. Se on vähän.

– Nykyiseen koulutustuntimäärään on vaikea lisätä mitään, koska se on jostain toisesta kokonaisuudesta pois, Kälviäinen täsmentää.

Hämeenlinnan uimahallissa on peruskorjauksen jälkeen otettu käyttöön varsin kehittynyt turvakamerajärjestelmä. Se ei jätä sokeita kohtia uinninvalvojalle. Lauri Rautavuori / Yle

Uudet, tehokkaat kamerat lisäävät turvallisuutta

Uinninvalvojan koulutus on kuitenkin kehittynyt rutkasti vuosituhannen vaihteen jälkeen. Kun 407 uinninvalvojaa ui tänä vuonna testiuinnin, heistä 31 hylättiin.

– Vuosituhannen vaihteessa karkeasti kolmasosa hylättiin, Kälviäinen arvioi.

Testiuinti on mittari, jolla testataan altaasta pelastamisen perusasiat. Esimerkiksi Hämeenlinnan valvojat suorittavat testin vähintään kerran vuodessa.

Myös kohteiden turvallisuus on ottanut aimo harppauksia. Ensimmäiset ohjeet uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi tulivat vasta vuonna 1999.

– Valvontaa kyllä oli, mutta missään ei määritelty, millaista. Harppaus turvallisuuden osalta on ollut todella iso, Kälviäinen sanoo.

Yksi turvallisuutta lisännyt seikka on kameravalvonnan kehittyminen. Hämeenlinnan peruskorjatussa uimahallissa tulee olla aina vähintään kaksi valvojaa, joiden apuna on kattava kamerajärjestelmä.

– Suurin osa remontin jälkeen asennetuista kameroista on käännettäviä ja zoomattavia. Niillä saadaan pohjastakin tosi hyvää kuvaa ja laajaa yleiskuvaa. Katvealueita ei oikeastaan ole, Markus Rantsi kertoo.

